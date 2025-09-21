OTAN debatirá la violación del espacio aéreo por parte de Rusia

El Consejo del Atlántico Norte de la OTAN se reunirá el martes para discutir la violación del espacio aéreo estonio por parte de Rusia, según dijeron el domingo a Reuters dos funcionarios familiarizados con el asunto, especificando la fecha que hasta ahora sólo se ha descrito como principios de la próxima semana.

Tallin dijo que tres aviones de combate rusos MiG-31 entraron en el espacio aéreo estonio sin permiso el viernes y permanecieron un total de 12 minutos antes de verse obligados a retirarse.

Estonia solicitó consultas en virtud del Artículo 4 del Tratado de Washington tras el incidente, que describió como una incursión "descarada sin precedentes".

El Artículo 4 establece que los miembros de la OTAN se consultarán cuando, en opinión de cualquiera de ellos, el territorio, la independencia política o la seguridad de cualquiera de ellos se vean amenazados.

El Ministerio de Defensa ruso negó que sus aviones hubieran violado el espacio aéreo estonio, alegando que sobrevolaban aguas neutrales.

Con las tensiones ya elevadas debido a la guerra en Ucrania, la incursión se produjo poco más de una semana después de que más de 20 drones rusos entraran en el espacio aéreo polaco en la noche del 9 al 10 de septiembre.

Eso llevó a los aviones de la OTAN a derribar algunos de ellos y a los funcionarios occidentales a decir que Rusia estaba poniendo a prueba la preparación y resolución de la alianza.