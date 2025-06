OTAN busca alternativa para superar bloqueo al aumento de gasto militar

Diplomáticos de OTAN se movilizaron este viernes para tratar de definir un terreno común y superar la oposición anunciada por España a un aumento en los gastos militares al 5% de cada PIB nacional.

La poderosa alianza militar transatlántica tiene en agenda una cumbre la próxima semana en La Haya, pero las tentativas de definir una declaración final sobre el aumento de gastos se estrellaron con la postura española.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, envió una carta al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que sostuvo que elevar los gastos militares al 5% de cada PIB nacional "no solo sería irracional, sino también contraproducente".

Ante esa carta, los embajadores ante la OTAN organizaron una reunión en la sede de la alianza militar, en Bruselas, pero no lograron llegar a un acuerdo para destrabar la cuestión.

Varios diplomáticos señalaron que las conversaciones podrían prolongarse durante el fin de semana, en un esfuerzo por alcanzar un avance que comienza el martes.

"Todavía no hay claridad", dijo un diplomático, que habló bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones en curso.

La presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que los países de la OTAN aumenten los gastos militares el 5% de cada PIB puso a los diplomáticos de la alianza ante el desafío de hallar un acuerdo.

Rutte lanzó una variante: desembolsar un 3.5% en necesidades militares básicas y un 1.5% en una categoría más flexible de gastos "relacionados con la defensa", como la infraestructura y la ciberseguridad.

Los aliados de Washington temen que Trump, quien previamente ha amenazado con no proteger a los países que cree no gastan lo suficiente, pueda dar la espalda a la OTAN si no obtiene lo que quiere.

En declaraciones este viernes, el mandatario estadounidense estimó que su país no debería cumplir con este gasto, pero el resto de Estados miembros sí.

"Hemos estado apoyando a la OTAN durante mucho tiempo, en muchos casos, creo, pagando casi el 100% del costo. Así que no creo que debamos, pero creo que los países de la OTAN sí deberían, absolutamente", declaró Trump a periodistas.

España se ha comprometido a alcanzar este año un nivel de gastos equivalente al 2% de su PIB, con una inyección adicional de 10,000 millones de euros (unos 11,500 millones de dólares) a los gastos militares.