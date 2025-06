La ONU ve intención israelí de matar

Ginebra. El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU estimó ayer 04 de junio, que la muerte de decenas de personas el martes en la Franja de Gaza, mientras intentaban acceder a un centro de distribución de alimentos, es el "resultado de decisiones deliberadas" de Israel.

La Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), apoyada por Estados Unidos e Israel, cerró temporalmente este miércoles sus centros de ayuda en el territorio palestino después de que decenas de personas murieran en distribuciones de comida, aunque anunció que volverá a abrirlos hoy jueves.

El ejército israelí advirtió que las carreteras que conducen a los centros de distribución eran "zonas de combate".

El anuncio de la Fundación Humanitaria de Gaza siguió a una serie de incidentes mortales cerca de los sitios de distribución que opera.

El martes, 27 personas murieron en el sur de Gaza cuando las tropas israelíes abrieron fuego cerca de un sitio de ayuda de la GHF, y el ejército afirmó que el incidente estaba siendo investigado.

"Solo ayer (martes), se constataron decenas de muertos en los hospitales después de que las fuerzas israelíes anunciaron que abrieron fuego. Es el resultado de una serie de decisiones deliberadas que han privado sistemáticamente a dos millones de personas de los bienes esenciales para su supervivencia", escribió este responsable de la ONU, Tom Fletcher, en un comunicado.

"El mundo está observando, día tras día, escenas horribles de palestinos siendo tiroteados, heridos o asesinados en Gaza mientras simplemente intentan comer", señaló Fletcher.

Mientras tanto, las Naciones Unidas han calificado como un goteo la cantidad de ayuda permitida en Gaza, después de que Israel levantó parcialmente un bloqueo total de más de dos meses.

"Debemos poder hacer nuestro trabajo: tenemos los equipos, el plan, los suministros y la experiencia", enfatizó Fletcher.

"Abran los cruces, todos ellos. Dejen pasar ayuda que salva vidas a gran escala, en todas las direcciones. Levanten las restricciones sobre qué y cuánta ayuda podemos ingresar", pidió Fletcher, que también coordina la ayuda de emergencia.

EU veta en el Consejo de Seguridad

Estados Unidos, determinado a proteger a su aliado israelí, provocó la indignación de los demás miembros del Consejo de Seguridad, después de que su nuevo veto bloqueara una petición de alto el fuego inmediato y acceso humanitario a Gaza.

El proyecto recibió 14 votos a favor y solo el de Estados Unidos -uno de los cinco miembros permanentes con derecho a veto- en contra, el primero de la administración de Donald Trump.

Este veto "envía el peligrosísimo mensaje de que las vidas de 2 millones de palestinos (...) no cuentan", dijo el embajador paquistaní, Asim Iftikhar Ahmad, quien consideró que da "luz verde para la aniquilación" de la población de Gaza y constituye una "mancha moral en la conciencia" del Consejo.

"El silencio no puede defender a los muertos, no puede sostener las manos de los moribundos, no puede enfrentarse al funcionamiento de la injusticia", añadió su homólogo argelino, Amar Bendjama.

Mientras Francia y Reino Unido expresaron su "pesar" por el resultado de la votación, el embajador chino, Fu Cong, criticó directamente a Estados Unidos, al pedirle que "abandone los cálculos políticos y adopte una actitud justa y responsable".