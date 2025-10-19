La ONU dice que los hutíes detuvieron a 20 de sus empleados en Yemen

La ONU anunció este domingo que 20 de sus empleados fueron detenidos por los rebeldes hutíes en Saná, la capital de Yemen controlada por los insurgentes, un día después de una nueva redada contra personal del organismo en ese país en guerra.

"Cinco miembros del personal nacional y 15 miembros del personal internacional están detenidos en el complejo" de la ONU al cual los rebeldes ingresaron el sábado, indicó a la AFP Jean Alam, portavoz del coordinador residente de la ONU en Yemen.

Precisó que otros 11 empleados locales detenidos previamente habían sido liberados tras ser interrogados.

Según Alam, la ONU está en contacto con los hutíes, los Estados miembros involucrados y el gobierno yemení para "resolver esta grave situación lo antes posible, poner fin a la detención de todo el personal y restablecer el control total de sus instalaciones en Saná".

El sábado, Alam dijo a la AFP que fuerzas de seguridad hutíes habían ingresado "sin autorización" en el complejo de la ONU en Saná.

Los rebeldes ya habían asaltado oficinas de la ONU en la capital el 31 de agosto pasado, donde detuvieron a una decena de empleados, según la ONU.

Según un alto funcionario hutí, los empleados son sospechosos de espionaje a favor de Estados Unidos e Israel.

El nuevo incidente ocurre mientras decenas de miembros de la ONU han sido arrestados en los últimos meses en las regiones controladas por los insurgentes yemenitas, apoyados por Irán.

El jueves, en un discurso televisado, el líder de los rebeldes, Abdelmalek al Huthi, afirmó que sus fuerzas habían desmantelado "una de las células de espionaje más peligrosas", que se presenta como "vinculada a organizaciones humanitarias como el Programa Mundial de Alimentos y UNICEF".

Estas acusaciones fueron calificadas el sábado como "peligrosas e inaceptables" por el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, para quien "ponen gravemente en peligro la seguridad del personal de la ONU y de los trabajadores humanitarios, y comprometen las operaciones vitales de ayuda".

Tras diez años de guerra civil, Yemen (uno de los países más pobres de la península arábiga) enfrenta una de las peores crisis humanitarias del mundo, según la ONU.