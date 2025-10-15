Nueva ola de atentados sacude a Ecuador

Quito. Dos puentes en Ecuador resultaron dañados por cargas explosivas que detonaron la madrugada de ayer 15 de octubre, en medio de una nueva ola de ataques que el Gobierno relaciona con su ofensiva militar contra la minería ilegal.

Las explosiones, registradas en las rutas Guayaquil–Machala y Machala–Cuenca, provocaron daños estructurales y la interrupción del tránsito, según informó el ministro de Infraestructura, Roberto Luque. El funcionario señaló que los explosivos fueron colocados de manera deliberada para obstaculizar el tráfico entre la costa y la sierra.

Los atentados ocurrieron horas después de la detonación de un coche bomba frente a un centro comercial en Guayaquil, que dejó un muerto y 26 heridos. En el lugar, la policía encontró otras cuatro cargas de alto poder que no llegaron a activarse.

Ola de violencia

El ministro del Interior, John Reimberg, indicó que las autoridades investigan si el grupo criminal Los Lobos, recientemente designado como organización terrorista por Washington, estaría detrás de los ataques, presuntamente en represalia por la destrucción de enclaves de minería ilegal en la provincia de Imbabura.

El presidente Daniel Noboa afirmó que los hechos buscan desestabilizar al Gobierno e intimidar a los ecuatorianos.

“No podemos retroceder ante las mafias que quieren aterrorizar a las familias ecuatorianas. Parte de su plan es desequilibrar al Gobierno”, declaró durante un acto público en Guayaquil.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia vinculada al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Aunque el Ejecutivo ha reforzado su política de seguridad, los homicidios aumentaron 47% en el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2024, de acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.