Netanyahu pide ayuda al CICR tras publicación de videos de rehenes israelíes en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió ayuda al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) "para proporcionar alimentos" y "atención médica" a los rehenes israelíes retenidos en Gaza, escenario de una catástrofe humanitaria, y Hamás reclamó a cambio la apertura de "corredores humanitarios".

La publicación desde el jueves por Hamás y Yihad Islámica, su aliado, de tres videos que muestran a dos rehenes israelíes demacrados, identificados como Rom Braslavski y Evyatar David, reavivó en Israel el debate sobre la necesidad de alcanzar rápidamente un acuerdo para liberar a los cautivos, secuestrados durante el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

Netanyahu "habló con el jefe de la delegación del CICR en nuestra región, Julian Larison" y "pidió su implicación para proporcionar alimentos a nuestros rehenes y prestarles atención médica inmediata", indicó su oficina en un comunicado.

Poco después, el brazo armado de Hamás afirmó estar dispuesto a responder "positivamente" a cualquier petición del CICR, pero exigió como condición "la apertura de corredores humanitarios (...) para el paso de alimentos y medicamentos" a la Franja de Gaza.

"Ningún trato de favor"

"Las Brigadas [Ezzedin al] Qasam no privan deliberadamente a los prisioneros de comida, pero ellos comen lo que nuestros combatientes y todo nuestro pueblo come", señaló el movimiento, que advierte: los rehenes "no recibirán ningún trato de favor mientras continúe el bloqueo y la política del hambre".

En X, la delegación regional del CICR expresó su "consternación" por los recientes videos y afirmó que esa "situación desastrosa debe terminar". El CICR declinó hacer más comentarios al respecto de momento.

Netanyahu, que enfrenta una fuerte presión en Israel para que consiga que los rehenes vuelvan, había manifestado un poco antes, a través de su oficina, "su profunda consternación por las imágenes difundidas" y aseguró que continuarán "los esfuerzos para recuperar a todos" los cautivos.

Decenas de miles de personas se manifestaron el sábado por la noche en Tel Aviv en apoyo a las familias y para exigir la liberación de los rehenes.

En las imágenes, los dos cautivos aparecen muy débiles y delgados, en una puesta en escena destinada a establecer un paralelismo con la actual situación humanitaria en Gaza, amenazada por una "hambre generalizada" según la ONU.

El mandatario israelí acusó a Hamás de "matar de hambre deliberadamente a los habitantes de la Franja de Gaza, impidiéndoles recibir ayuda".

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, denunció las "imágenes espantosas de rehenes israelíes" y exigió su liberación "inmediata".

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, también se declaró "horrorizado" pero instó a Israel a proseguir con el suministro de ayuda humanitaria en Gaza y a no "responder al cinismo de Hamás".

Ataque contra la Media Luna Roja

La guerra fue desencadenada por el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, que causó del lado israelí la muerte de 1,219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en datos oficiales.

Los milicianos islamistas secuestraron además a 251 personas, de las cuales 49 siguen cautivas en Gaza. De estas, 27 habrían fallecido, según el ejército israelí.

En represalia, Israel ha matado al menos a 60,430 personas en la Franja de Gaza, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamás, considerados fiables por la ONU.

Desde el inicio de la guerra, Israel asedia la Franja de Gaza, donde viven más de dos millones de palestinos hacinados.

A finales de mayo levantó el bloqueo humanitario total que había impuesto a principios de marzo, pero solo permite la entrada de cantidades muy limitadas de ayuda, consideradas insuficientes por la ONU.

Según la Defensa Civil, 26 personas murieron el domingo por disparos o bombardeos israelíes, nueve de las cuales esperaban comida cerca de un centro de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), una organización apoyada por Israel y Estados Unidos.

"Los soldados dispararon a la gente. Yo estaba ahí, nadie representaba una amenaza" para las fuerzas israelíes, afirmó por teléfono a AFP Jabr al Shaer, un testigo de 31 años.

Un empleado de la Media Luna Roja Palestina murió y otros tres resultaron heridos en un ataque israelí contra la sede de la organización en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, según la propia organización.

El ejército israelí afirmó "examinar" esas acusaciones y el CICR se declaró "consternado", y exigió el "respeto" y la "protección" del personal humanitario.