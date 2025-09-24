Milei elogia a Trump en la ONU por tomar "decisiones difíciles" para evitar una catástrofe global

El presidente de Argentina, Javier Milei, elogió este miércoles ante la ONU a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, al destacar que ha tomado "decisiones difíciles" para evitar una "catástrofe global".

En "este momento histórico", Trump "entiende que debe hacer lo necesario, aunque a muchos no les guste, antes de que sea demasiado tarde", dijo Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

El mandatario argentino, que acaba de recibir un auxilio financiero del gobierno de Trump, destacó las políticas de su aliado estadounidense contra la inmigración ilegal y la "reestructuración, sin precedentes, de los términos del comercio internacional".

Arremete contra la "orgía del gasto público" y acusa a la ONU de "imponer" cómo vivir

El presidente de Argentina también arremetió de nuevo contra el Estado y la "orgía del gasto público" en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, en el que ha acusado al organismo de querer "imponer" a los ciudadanos del mundo "un modo de vivir determinado".

"Advertí que la ONU se había alejado de su norte en las últimas décadas", comenzó su discurso Milei. "El Estado no crea riqueza, sino que la roba y la destruye", continuó ante un salón de la Asamblea General bastante vacío.

Milei aprovechó su turno de palabra para arremeter contra la clase política tradicional, a la que ha acusado de no tener "interés" en respetar los intereses individuales y sí en "agrandar" el Estado "a costa de las libertades".

"Lamentablemente las medidas de expansión fiscal, monetaria, y el poder estatal sobre los individuos se está repitiendo en todos los países, sobre todo de aquellos del mundo libre", dijo Milei, quien insistió en que su país es el ejemplo del supuesto fracaso de este tipo de políticas que otros insisten en aplicar.

"En mi país hemos aprendido por las malas una lección muy valiosa. Se hipotecaron flujos futuros en función de repartir stocks en el presente. Argentina decidió emprender el camino correcto aunque sea el más difícil", afirmó.

No obstante, Milei concedió no ser el único en haberse dado cuenta de todo esto, ya que también Donald Trump, "entiende que es el momento de revertir una dinámica" que llevaba a su país "a una catástrofe".

Milei se deshizo en elogios hacia Trump, a quien le aplaudió su política migratoria, a la que se ha referido como "invasión", y su "limpieza" de unas instituciones estadounidenses "infiltradas por facciones de la izquierda" que estaban impidiendo llevar a cabo las reformas necesarias.

Reivindicación de las Malvinas

Milei también aprovechó su intervención para reiterar la reclamación "legítima e irrenunciable" de Argentina sobre la soberanía del archipiélago de las Malvinas, "ocupadas ilegalmente" por Reino Unido.

"A pesar de los 80 años que pasaron desde la creación de esta organización, situaciones coloniales como esta siguen sin ser resueltas", reprochó el presidente argentino, que instó a Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales sobre esta cuestión, en base a las propias resoluciones de la ONU.

Las Islas Malvinas es una de las "cuatro cuestiones sensibles y de vital importancia" para Argentina que Milei ha recordado antes de poner punto y final a su discurso, junto a su denuncia contra el aumento de la violencia política que achaca a la izquierda y "las expresiones de violencia fundamentalista".

Por último, también recordó al ciudadano argentino Nahuel Gallo "detenido de manera arbitraria en Venezuela", a cuyas autoridades pidió su liberación inmediata, mismo reclamo que trasladó en relación a los rehenes israelíes que continúan bajo cautiverio de Hamás en la Franja de Gaza.