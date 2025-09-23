Trump reitera apoyo a Milei y Banco Mundial agiliza desembolsos

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció su respaldo a su par argentino, Javier Milei, en el marco de una reunión que ambos sostuvieron al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

El titular de la Casa Blanca dijo en la red social Truth Social que espera seguirá trabajando con el libertario para ayudar a garantizar el éxito de ambos países, pero no ofreció más detalles sobre una eventual ayuda financiera que había sido adelantada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"El muy respetado Presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord. Heredó un 'desastre total' con una inflación horrible causada por el anterior Presidente de izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto", escribió.

Y agregó: "Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al Presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito. Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!".

Tras la reunión bilateral que mantuvieron Javier Milei y Donald Trump, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, dialogó con la prensa y dejó sus sensaciones respecto al encuentro entre ambos mandatarios. "Fue realmente emocionante", describió.

Si bien evitó brindar detalles específicos respecto a los lineamientos del posible acuerdo con Estados Unidos, que otorgaría un "salvataje" financiero a Argentina, el titular del Palacio de Hacienda señaló: "Los equipos están hablando ahora y seguramente el secretario del Tesoro [Scott Bessent] hará algún anuncio. La buena noticia es que es un apoyo en todo sentido. La reunión superó mis expectativas. Fue algo histórico". Y afirmó: "[Estados Unidos] Es un aliado estratégico. Hay muchísimas cosas que vamos a hacer juntos".

Banco Mundial acelera ayuda

Poco después del mensaje de Trump, el Banco Mundial anunció que estará acelerando su apoyo a Argentina y aportará 4,000 millones de dólares en los próximos meses "en respaldo de la agenda de reformas y crecimiento a largo plazo".

La asistencia del grupo será con financiamiento para el sector público con inversión y movilización del sector privado.

"El paquete apuntará a apoyar motores clave de competitividad: potenciar la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleo y desarrollo local; ampliar el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento a las pymes", destacaron desde el organismo.

Este anuncio forma parte del paquete de apoyo económico de 12,000 millones de dólares que había anticipado el organismo en abril y "refleja la firme confianza en los esfuerzos del Gobierno para modernizar la economía, emprender reformas estructurales, atraer inversión privada y generar empleo". (Con información de El Cronista y Reuters)