Tú eres mi vida, eres mi héroe: madre a hijo

Tel-Aviv. "Matan, mi amor, se terminó la guerra", dijo con emoción Einav Zangauker cuando abrazó ayer 13 de octubre, a su hijo de 25 años, que pasó dos años de calvario como rehén en Gaza desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Los 20 rehenes israelíes liberados con vida de Gaza y sus familiares y amigos se reencontraron ayer después de 738 días de cautiverio para los secuestrados y de angustia para sus seres queridos.

"Tú eres mi vida (...) eres mi héroe", exclamó entre lágrimas Zangauker, que se convirtió en uno de los rostros del sufrimiento de los familiares de los rehenes.

Estas y otras imágenes difundidas por el ejército israelí reflejan el fin de una angustiosa espera de los familiares.

Matan fue secuestrado de su casa en el kibutz de Nir Oz junto a su novia en el ataque sin precedentes de terroristas de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre.

Otras imágenes difundidas por el ejército muestran los gritos de alegría y los sollozos de los familiares de Guy Gilboa-Dalal, de 24 años, que fue secuestrado en el festival de música Nova.

"¡Se acabó, ya pasó", celebraron sus familiares.

En este canje no se filtró ninguna imagen del momento en que los rehenes fueron entregados a la Cruz Roja en la Franja de Gaza, ni tampoco de cómo fue la atención que recibieron al llegar a Israel.

En la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, una marea humana estalló de alegría cuando los medios israelíes anunciaron las liberaciones de los últimos israelíes.

Miles de personas, emocionadas rompieron en aplausos al escuchar la noticia.

Muchos llevan allí desde el amanecer, con fotografías de los rehenes y banderas israelíes con un lazo amarillo, un símbolo del movimiento que pedía la liberación de los secuestrados por los terroristas.