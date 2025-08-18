México impulsa asesorías legales para connacionales en Estados Unidos

Para seguir fortaleciendo la atención y protección consular de los mexicanos que residen en Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puso en marcha el lunes la séptima edición de la Semana de Asesorías Legales Externas.

Bajo el lema “Conoce y ejerce tus derechos, toma acción”, las representaciones consulares en Estados Unidos realizarán durante toda la semana actividades presenciales y virtuales, tanto en sus sedes como en espacios comunitarios, para acercar servicios y asesorías a la población mexicana. Participarán abogados expertos en temas de inmigración y derechos de la comunidad.

De acuerdo con el canciller Juan Ramón de la Fuente este esfuerzo refleja el compromiso del Gobierno de México con la defensa integral de los derechos de las y los connacionales.

A través de programas especializados, de carácter preventivo y proactivo, México se ha consolidado como el único país que ofrece de manera sistemática asesoría y acompañamiento legal a sus ciudadanos en el exterior.

Protección consular estratégica

La SRE subrayó que estas acciones forman parte de una política de protección consular estratégica, que no solo responde a emergencias, sino que también busca prevenir riesgos legales y sociales a los que se enfrentan las comunidades migrantes.

La iniciativa se suma a otras medidas implementadas por la Cancillería para ampliar el alcance de los servicios consulares y garantizar que las y los mexicanos en el extranjero cuenten con las herramientas necesarias para ejercer plenamente sus derechos.