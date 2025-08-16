¿Migración detuvo a algún familiar tuyo en EU? Cómo pedir ayuda consular

La detención de migrantes mexicanos en Estados Unidos ya es un hecho recurrente y, en muchos de los casos, sus familias desconocen qué hacer o a quién/dónde acudir. Ante esta situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recuerda que los consulados de México en territorio estadounidense brindan apoyo inmediato a connacionales en procesos migratorios.

Línea de atención

Primero, llama a la Línea de Apoyo Consular Mexicana, un servicio gratuito y disponible las 24 horas, los siete días de la semana; si llamas desde Estados Unidos, el número es 520 623 7874, pero si lo haces desde México, sólo marca el 079; ahí te darán orientación y apoyo.

Estas son las situaciones en las que te pueden ayudar:

Necesitas contactar al Consulado más cercano.

Deseas saber cómo actuar en caso de detención.

Perdiste contacto con un ser querido en EU.

Una mexicana fue detenido o deportado, entre otros trámites.

¿Qué plan debes seguir?

Ante la posibilidad de una detención, es importante que tengas un plan con amigos y familiares que se base en los siguientes puntos:

Comparte información con ellos.

Informa tus salidas y ubicación.

Pon atención a los consejos e información sobre tus derechos.

Prevé lista una carta poder que especifique quién será la persona encargada de tus hijos en caso de una emergencia.

Organiza tus documentos, así como los de tu familia; tanto mexicanos como estadounidenses.

Conoce tus derechos si eres mexicano, vives en Estados Unidos y las autoridades llegan a tu domicilio:

Mantén la calma y no abras la puerta.

No indiques tu situación migratoria.

Solicita la orden judicial de arresto o registro.

Pide que la muestren por la ventana; revisa bien que tenga tu nombre, dirección y la firma del juez.

Si no tienen una orden judicial, no tienes por qué permitirles la entrada.

Si tú o algún familiar fue detenido, cuentan con los siguientes derechos:

Deben recibir asistencia y protección de tu Consulado, así como asesoría legal y un intérprete.

Guarda silencio y no respondas las preguntas de tu estatus migratorio.

No firmes ningún documento que no entiendas sin asesoría de tu Consulado.

Investiga qué agencia te arrestó (sheriff, departamento de policía local, ICE, Patrulla Fronteriza, etc.).

No mientas y evita mostrar papeles falsos.

Para conocer la lista de los Consulados más cercanos a ti, así como su número telefónico, da CLIC AQUÍ.