Marco Rubio advierte a Siria que podría estar a semanas de una guerra civil

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió este martes que Siria podría estar a semanas de una guerra civil de "proporciones épicas" y pidió apoyo al gobierno de transición.

Los combatientes liderados por los islamistas derrocaron en diciembre al expresidente Bashar al Asad en una ofensiva relámpago tras una brutal guerra civil que comenzó en 2011.

Recientemente el país ha sido escenario de sangrientos ataques contra las minorías alauita y drusa.

"Francamente nuestra valoración es que las autoridades de transición, dados los retos a los que se enfrentan, están quizá a unas semanas, no a muchos meses, de un posible colapso y de una guerra civil a gran escala de proporciones épicas, básicamente la división del país", declaró Rubio en una comparecencia ante el Senado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la semana pasada en una visita a Arabia Saudita el levantamiento de las sanciones de la era Asad y se reunió con el actual presidente de transición de Siria, Ahmed al Sharaa, que figuraba hasta hace poco en una lista de personas buscadas por Estados Unidos por sus conexiones yihadistas.

Rubio bromeó: "Las figuras de la autoridad transitoria no pasaron la verificación de antecedentes del FBI", la policía federal.

Pero añadió: "Si nos comprometemos con ellos, puede que funcione, puede que no. Si no nos comprometemos con ellos, está garantizado que no funcionará".

Rubio, que también se reunió el jueves en Turquía con el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, culpó de la reciente violencia al legado de Asad, un líder mayoritariamente laico que procede de la comunidad alauita.

"Lidian con una profunda desconfianza interna en ese país, porque Asad enfrentó deliberadamente a estos grupos entre sí", dijo Rubio.

Impulsar las inversiones

Turquía, uno de los principales apoyos de los combatientes islamistas que lucharon contra Asad, aliado de Irán y Rusia, y Arabia Saudita habían pedido a Estados Unidos un giro en la política respecto a Siria.

Según Rubio, la principal razón para levantar las sanciones es permitir que otros países puedan aportar ayuda.

"Las naciones de la región quieren hacer llegar ayuda, quieren empezar a ayudarles, y no pueden porque tienen miedo de nuestras sanciones", dijo.

Según el jefe de la diplomacia, Trump también prevé prescindir de la Ley César, que impuso sanciones y restricciones a la Siria de Bashar al Asad.

Rubio explicó a los congresistas que probablemente habrá que renunciar a esta ley si las exenciones temporales son insuficientes.

Los países de la Unión Europea dieron luz verde este martes al levantamiento de todas las sanciones económicas a Siria, incluidas aquellas que aíslan a las entidades financieras sirias y congelan los activos del banco central, pero mantienen las impuestas a individuos por avivar las tensiones étnicas.

El ministro sirio de Relaciones Exteriores, Asad al Shaibani, aplaudió el martes el levantamiento de las sanciones por parte de Estados Unidos y otras potencias porque, según él, da "una oportunidad muy importante e histórica para reconstruir" el país.