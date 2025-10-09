Macron califica de "histórico" el acuerdo de paz tras una reunión en París centrada en Gaza

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha calificado este jueves de "histórico" el acuerdo de paz para la Franja de Gaza acordado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que pondrá fin a "dos años de sufrimiento insoportable" para los rehenes de la milicia y para los palestinos del enclave.

"Es un día crucial para los pueblos israelí y palestino, así como para Oriente Próximo y todos aquellos que apoyan la paz y la seguridad en la región", ha subrayado Macron tras presidir una reunión en la capital, París, con líderes europeos y regionales sobre el plan de 20 puntos del presidente estadounidense, Donald Trump, deteniéndose a explicar la importancia de cada uno de ellos.

El mandatario francés ha reconocido que la paz "es frágil", si bien ha resaltado que los líderes presentes en París se comprometen a apoyar un acuerdo que ha catalogado de "ambicioso", basado en la "gobernanza, la seguridad, la ayuda humanitaria y la reconstrucción" de los territorios palestinos.

Macron ha señalado que desmantelar las capacidades armamentísticas de Hamás "es un paso esencial hacia un alto el fuego duradero" y que debe cumplir su promesas de liberar a los rehenes. "Es necesario resolver la gobernanza de Gaza, excluyendo por completo a Hamás, pero integrando plenamente a la Autoridad Palestina", ha explicado.

Para ello, el presidente francés ha instado a ayudar a la Autoridad Palestina --que se encuentra en una "grave crisis financiera"-- a fortalecer "su capacidad para gobernar, prestar servicios esenciales y garantizar la seguridad" del territorio.

"La liberación inmediata de los ingresos de la Autoridad Palestina es también un requisito previo para garantizar la sostenibilidad del plan estadounidense y este es un punto del que debemos convencer a todos en las próximas horas y días", ha dicho.

Macron también ha recordado que la unidad de Gaza y Cisjordania por parte de la Autoridad Palestina "no debe quedar en un horizonte vago", sino que tiene que haber una "transición con un cronograma claro", aludiendo así a que el acuerdo debe sentar las bases hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino.

"El aumento de los asentamientos en Cisjordania constituye una amenaza existencial para el Estado de Palestina. No solo es inaceptable y contraria al Derecho Internacional, sino que alimenta las tensiones, la violencia y la inestabilidad", ha indicado, agregando además que "contradice" el plan de Trump.

Por otro lado, ha trasladado su agradecimiento a los aliados europeos que han expresado su apoyo a la fuerza internacional de estabilización para Gaza. "Muchos países han expresado su disposición a sumarse a este esfuerzo, pero también a contar con un marco aprobado por Naciones Unidas", ha dicho.

En otro punto de su discurso, el mandatario ha dejado clara que la ayuda humanitaria debe suministrarse a través de las agencias de la ONU, el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) y otras "organizaciones humanitarias independientes en pleno cumplimiento del Derecho Internacional" a través de todos los puntos posibles.

Al encuentro celebrado en la capital francesa, París, han acudido los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Italia, Jordania, Qatar, Reino Unido y Turquía, así como la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas.

El gran ausente ha sido el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por incompatibilidad de agenda después de que en la víspera el presidente Trump anunciase un acuerdo que entrará en vigor 24 horas después de que sea aprobado por parte del gabinete israelí.