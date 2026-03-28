Llegan a Cuba dos veleros con ayuda humanitaria de México tras ser relocalizados

Los dos veleros que transportan ayuda humanitaria a Cuba llegaron a La Habana el sábado luego de un largo viaje desde México durante el cual desaparecieron y fueron relocalizados en una misión de búsqueda.

Los barcos, desaparecidos desde el jueves hasta el sábado con nueve personas a bordo, navegan frente al litoral de la capital de la isla en su camino al puerto, constató un periodista de la AFP.

Las embarcaciones traen los últimos cargamentos del convoy "Nuestra América", una iniciativa humanitaria internacional que ha llevado ayuda para apoyar a Cuba, en momentos que un bloqueo petrolero estadounidense agrava la crisis energética y económica de la isla.

Se esperaba que el Friend Ship y el Tiger Moth, que zarparon de la península de Yucatán, en el sureste de México, llegaran a Cuba entre el martes y el miércoles.

Pero la Marina mexicana perdió comunicación con ellos y activó una operación de búsqueda el jueves.

Este sábado informó que una de sus aeronaves localizó a las embarcaciones a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana.

El convoy completará su misión para entregar "ayuda humanitaria urgentemente necesaria al pueblo cubano", dijo más temprano un portavoz del convoy "Nuestra América".

Ni la Armada ni el vocero explicaron por qué las dos embarcaciones perdieron el contacto.

El viernes declaraciones cruzadas desde México y Estados Unidos generaron más incertidumbre sobre el destino de los dos veleros.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había declarado que seguía la "búsqueda" de las dos embarcaciones.

Sin embargo, de manera casi simultánea, la Guardia Costera de Estados Unidos comunicó a la AFP que "había recibido un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba".

La armada mexicana no precisó la identidad ni las nacionalidades de los tripulantes.

"Cuba es la siguiente"

El primer barco de la flotilla humanitaria llegó el martes al puerto de La Habana, con 30 toneladas de ayuda, principalmente alimentos, suministros médicos y paneles solares.

La semana pasada también llegaron los primeros cargamentos en avión desde Europa, América Latina y Estados Unidos.

En total, los organizadores del convoy esperan trasladar a la isla unas 50 toneladas de ayuda humanitaria.

Tras cortar en enero el suministro de petróleo desde Venezuela, principal proveedor de Cuba durante 25 años, la administración Trump lanzó un embargo petrolero de facto.

"Cuba es la siguiente", afirmó Trump el viernes, en una nueva amenaza a la isla.

El presidente republicano ha especulado antes con tomar la isla, pero sin especificar cómo planearía hacerlo.

Su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo la semana pasada que cualquier agresor externo se enfrentaría a una "resistencia inexpugnable".

Desde México llegó este viernes a La Habana el buque Huasteco, de la armada de ese país, con 111 toneladas de alimentos y otras donaciones acopiadas por organizaciones civiles mexicanas, informó la televisión cubana.

Se trata del cuarto cargamento de ayuda humanitaria que envía a la isla desde mediados de febrero el gobierno de Sheinbaum, que ya entregó al país más de 3.000 toneladas de insumos, como leche, productos cárnicos, frijol, arroz y artículos de higiene personal.

"México y la presidenta de México, no tienen idea de cuántas cubanas y cuántos cubanos quisieran agradecerle personalmente a su presidenta todo lo que ha hecho por Cuba en estos tiempos", dijo Díaz-Canel en una entrevista que concedió el jueves al diario mexicano La Jornada.