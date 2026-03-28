Interceptan dos drones lanzados contra la embajada de EU en Bagdad

Dos drones lanzados contra la embajada estadounidense en Bagdad fueron interceptados por la defensa antiaérea iraquí, indicó a la AFP un alto responsable de seguridad, en el primer ataque de este tipo contra la misión diplomática en diez días.

Según el responsable, los drones cayeron fuera de la Zona Verde, un barrio acordonado y ultrasegurizado en el centro de Bagdad que alberga instituciones estatales y representaciones diplomáticas.

Un segundo responsable confirmó un ataque llevado a cabo con "un dron explosivo" que fue derribado.

El último ataque de este tipo se remonta al 18 de marzo. Las influyentes brigadas de Hezbolá, grupo armado iraquí proiraní, decretaron después una tregua unilateral.