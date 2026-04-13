El Kremlin espera mantener relaciones pragmáticas con Hungría tras la derrota de Orbán

El Kremlin ⁠dijo este lunes que esperaba mantener sus "relaciones ⁠altamente pragmáticas" con los nuevos dirigentes políticos de Hungría, después de que el primer ministro Viktor Orbán, un estrecho aliado ⁠de Rusia, fuera derrotado ⁠en las urnas por su rival Peter Magyar.

Orbán, el veterano líder nacionalista húngaro, perdió el poder frente a Magyar y su partido de centro-derecha Tisza en las elecciones del domingo tras 16 años en el cargo, lo que supone un revés para sus aliados en Rusia y para la Casa Blanca del presidente estadounidense Donald Trump.

"Hungría ha tomado su decisión y la respetamos", dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Esperamos continuar nuestro compromiso altamente pragmático con los nuevos dirigentes de Hungría. Hemos tomado nota de la declaración de Magyar sobre su disposición a entablar un diálogo. Naturalmente, esto será beneficioso tanto para Moscú como para Budapest", añadió.

Orbán, que visitó Moscú por última vez en noviembre, bloqueó un préstamo de 90,000 millones de euros (105,000 millones de ⁠dólares) a Ucrania tras acusarla de ⁠sabotear los suministros de petróleo ⁠ruso a su país, algo que Kiev negó, y retrasó y, ⁠en ocasiones, se opuso a las sanciones de la UE contra Rusia.

Hungría también ha seguido comprando petróleo y gas a Rusia a pesar de la guerra de Moscú en Ucrania —en la que Orbán dijo que no quería que su país se viera arrastrado— y Moscú está construyendo una nueva central ⁠nuclear para Hungría.