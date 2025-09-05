Keir Starmer renueva gabinete de ministros tras la renuncia de la vicepresidenta Angela Rayner

El primer ministro británico, Keir Starmer, nombró el viernes a un nuevo viceprimer ministro y a los ministros de Asuntos Exteriores e Interior, en una amplia renovación destinada a restaurar su autoridad tras la dimisión de su vicepresidenta, Angela Rayner.

Starmer puso al ministro de Asuntos Exteriores, David Lammy, como viceprimer ministro y le sustituyó por la ministra del Interior, Yvette Cooper. Ésta, a su vez, fue sustituida por la secretaria de Justicia, Shabana Mahmood. Todas son figuras leales y de confianza.

Tras un cambio en su equipo de Downing Street la semana pasada para reforzar su asesoramiento económico, se esperaba una recambio ministerial. Con la marcha de Rayner, la reestructuración ha sido mucho más profunda de lo que se preveía, obligando a Starmer a poner fin a más de una semana de especulaciones sobre sus asuntos fiscales.

Starmer no pudo hacer mucho para proteger a Rayner después de que el asesor independiente británico dictaminara que había incumplido el código ministerial al no pagar los impuestos correctos.

"Angela es una 'gran bestia' y difícil de reemplazar", dijo un legislador laborista, añadiendo que los tres nuevos nombramientos eran "sólidos" aunque no demasiado emocionantes.

Si bien Lammy ha recibido el cargo de viceprimer ministro, también se ha visto obligado a ceder el codiciado puesto de ministro de Asuntos Exteriores y a sustituir a Mahmood en Justicia.

Cooper es una de las figuras más veteranas del laborismo tras servir al ex primer ministro Gordon Brown. Su nombramiento se considerará una especie de ascenso tras supervisar la a menudo criticada política del gobierno para atajar la inmigración ilegal.

Mahmood, de 44 años, también es vista como un "par de manos seguras" en el laborismo, una política sin pelos en la lengua que no ha tenido miedo de tomar medidas audaces mientras dirigía el sistema judicial.

La lealtad es considerada vital por Starmer, que ha sufrido el mayor número de dimisiones ministeriales —al margen de las reestructuraciones del Gobierno— de cualquier primer ministro al principio de su mandato en casi 50 años.

"Hay una sensación en este momento de que no saben lo que están haciendo y lo que representan", dijo a Reuters Chris Hopkins, director de investigación política de la empresa de sondeos Savanta.

Rayner, de 45 años, fue la octava salida ministerial del equipo de Starmer, y la más perjudicial hasta ahora, después de que el líder británico le ofreciera su apoyo cuando fue acusada por primera vez de evadir 40,000 libras (54,000 dólares) en impuestos.

Rayner pidió disculpas a Starmer en su carta de dimisión. "Lamento profundamente mi decisión de no buscar asesoramiento fiscal especializado adicional", dijo.

También dimitió como ministra y como líder adjunta del partido, un puesto al que ahora es el principal candidato Lammy.