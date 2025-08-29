Trump cancela el servicio de seguridad para la exvicepresidenta Kamala Harris

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló la protección del Servicio Secreto para la exvicepresidenta Kamala Harris, su rival demócrata en las elecciones de 2024, según informó el viernes un alto funcionario de la Casa Blanca.

Los exvicepresidentes suelen gozar de seis meses de protección del Servicio Secreto tras dejar el cargo.

La protección de Harris fue ampliada a un año, hasta enero de 2026, por el entonces presidente Joe Biden antes de dejar el cargo en enero, dijo el funcionario.

Harris se embarcará en septiembre en una gira por 15 ciudades para presentar sus memorias, "107 Days", sobre su infructuosa carrera presidencial. Fue la candidata demócrata durante 107 días, después de que Biden se retiró de la carrera en las semanas posteriores a un desastroso debate contra Trump, ante quien acabó perdiendo los comicios.

La carta a Harris, fechada el jueves, dice que el fin del dispositivo de seguridad adicional será a partir del 1 de septiembre, dijo el funcionario.

Kirsten Allen, asesora principal de Harris, dijo en respuesta a la medida: "La vicepresidenta agradece al Servicio Secreto de Estados Unidos su profesionalidad, dedicación e inquebrantable compromiso con la seguridad".

Harris perdió las elecciones presidenciales de 2024 frente a Trump, pero no ha descartado una posible candidatura presidencial en 2028. El 30 de julio anunció que no se presentará como candidata a gobernadora de California en 2026.

Trump también ha puesto fin a la protección de seguridad federal para otras personas, incluidas las que le han criticado, como el exasesor de seguridad nacional John Bolton. En marzo puso fin a la protección de los hijos de Biden, Hunter y Ashley