Israelíes protestan contra la guerra de Gaza; demandan acuerdo para liberación de rehenes

Cientos de manifestantes que piden el fin de la guerra en Gaza y el regreso de los rehenes tomaron el martes las calles en Israel, antes de una reunión del gabinete de seguridad que podría abordar la reanudación de las negociaciones para una tregua en el territorio palestino.

Catar declaró que sigue "esperando" la respuesta israelí sobre una reciente propuesta de los mediadores -que contemplaría una tregua acompañada de la liberación de los rehenes-, al tiempo que se mostró poco confiado en que, "si hubiera un compromiso, este fuera positivo".

Según medios de comunicación israelíes, la reunión del gabinete de seguridad podría abordar la reanudación de las negociaciones tras esta propuesta de los mediadores (Catar, Egipto y Estados Unidos), aceptada por Hamás.

A primera hora del martes, unos 400 manifestantes bloquearon calles en Tel Aviv, ondeando banderas israelíes y levantando fotos de los rehenes, según periodistas de AFP.

La prensa israelí informó de otras manifestaciones cerca de una sede de la embajada estadounidense en la ciudad, así como frente a las casas de varios ministros en todo el país.

"El primer ministro (Benjamin) Netanyahu prioriza la destrucción de Hamás antes que la liberación de los rehenes", reclamó Ruby Chen, cuyo hijo fue secuestrado por ese movimiento islamista en octubre de 2023.

"Cree que sacrificar a 50 rehenes por sus necesidades políticas es una alternativa válida", agregó, hablando ante una de las manifestaciones.

La semana pasada, Netanyahu ordenó sostener conversaciones inmediatas para asegurar la liberación de los cautivos en Gaza, sin citar la propuesta de los mediadores.

Según fuentes palestinas, esta contempla la liberación escalonada de rehenes a lo largo de un alto el fuego inicial de 60 días a cambio de la liberación de presos palestinos en Israel.

En paralelo, el dirigente israelí aprobó un plan para que el ejército tome Ciudad de Gaza, la mayor urbe del territorio palestino, lo que desató temores por la seguridad de los rehenes y una nueva ola de protestas de decenas de miles de personas en las calles.

"Una gota en el océano"

El gobierno de Netanyahu enfrenta presión dentro y fuera del país para que ponga fin a su campaña en Gaza, donde la guerra provocó una crisis humanitaria y devastó gran parte del territorio palestino.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió el martes que la ayuda que Israel permite ingresar a Gaza es insuficiente ante la situación de hambruna en la Franja.

Carl Saku, jefe de operaciones del PMA, indicó a AFP que ha habido un "pequeño aumento" en la entrada de ayuda, con unos 100 camiones diarios, pero que "todavía es una gota en el océano para asistir a unas 2.1 millones de personas".

El lunes, bombardeos israelíes alcanzaron un hospital de Gaza donde murieron al menos 20 personas, incluyendo cinco periodistas.

Tanto ONGs como potencias mundiales, incluidos aliados firmes de Israel, expresaron su conmoción por el ataque.

Netanyahu dijo lamentar lo que calificó como un "accidente trágico", y el ejército israelí ordenó investigar el bombardeo.

La ONU instó el martes a Israel a no solo investigar sus mortíferas incursiones, sinto también a "obtener resultados".

La guerra en Gaza ha tenido un balance trágico para los periodistas con cerca de 200 reporteros muertos en casi dos años de conflicto, según el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros Sin Fronteras.

El conflicto estalló con el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de 1,219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales.

La ofensiva israelí en Gaza ha matado al menos a 62,819 palestinos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio -gobernado por Hamás-, que la ONU considera fiables.