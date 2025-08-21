Israel comienza la invasión a la ciudad de Gaza

Jerusalén. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenó el miércoles movilizar a 60,000 reservistas tras aprobar el plan para tomar Ciudad de Gaza, que Hamás calificó de "desprecio flagrante" a los esfuerzos de mediación para lograr una tregua en el territorio palestino.

En estos 22 meses de guerra, el ejército israelí tomó alrededor del 75% de la Franja de Gaza.

En los últimos días, Israel intensificó sus ataques aéreos y sus operaciones en tierra en Ciudad de Gaza y los campos de refugiados aledaños, considerados los últimos bastiones de Hamás.

Los barrios de Zeitún y Al Sabra son objeto de intensos bombardeos.

La operación militar en Ciudad de Gaza y sus alrededores será "progresiva, precisa y selectiva", explicó el miércoles un responsable militar.

El ejército israelí dio los primeros pasos de una operación planeada para tomar la Ciudad de Gaza, declaró el miércoles el portavoz militar israelí, general de brigada Effie Defrin.

Más asentamientos

Israel aprobó este miércoles un proyecto clave de construcción de 3,400 viviendas en Cisjordania ocupada, que, según sus detractores, dividiría este territorio palestino en dos e impediría la creación en un futuro de un Estado con continuidad territorial.

"Me complace anunciar que hace apenas una hora la administración civil aprobó la planificación para la construcción del barrio E1", informó en un comunicado Guy Yifrah, alcalde de la colonia israelí de Malé Adumim, al este de Jerusalén.

La Autoridad Palestina, que administra parcialmente Cisjordania, condenó rápidamente la medida.

"Esto socava las posibilidades de establecer un Estado palestino sobre el terreno", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina en un comunicado.