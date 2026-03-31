Trump insta a los países a dirigirse al estrecho de Ormuz y "simplemente tomarlo"

El presidente de Estados Unidos, Donald ⁠Trump, instó a los países que no ayudaron a Estados Unidos en sus ataques coordinados contra Irán y que ahora no ⁠pueden conseguir combustible para aviones a ⁠que compren petróleo estadounidense y se dirijan al estrecho de Ormuz para "simplemente TOMARLO".

Trump instó este martes a los países que no colaboraron en los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán a que compraran petróleo estadounidense y se dirigieran al estrecho de Ormuz para "simplemente TOMARLO".

Trump mencionó a Reino Unido y Francia como Gobiernos que no han colaborado en la guerra de un mes que ha sacudido los mercados mundiales, ha disparado los precios de la energía y ha llevado a Irán a cerrar de facto el tráfico de petroleros por el estrecho.

"A todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones debido al estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a participar en la decapitación de Irán, les tengo una sugerencia: número 1, compren ⁠a Estados Unidos, tenemos de sobra, ⁠y número 2, reúnan ⁠el valor que les falta, vayan al estrecho y simplemente TÓMENLO", dijo ⁠Trump en una publicación en Truth Social.

"Tendrán que empezar a aprender a luchar por sí mismos; Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarles, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros", agregó. "Lo difícil ya está hecho. ¡Vayan a por su propio petróleo!".

También criticó a Francia por no permitir que los aviones que transportan ⁠suministros militares a Israel sobrevuelen su territorio.