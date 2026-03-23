Las familias mexicanas de migrantes concentraron el mayor número de detenciones en EU en 2025

Las familias mexicanas de migrantes representaron el mayor número de detenciones a manos de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos a lo largo de 2025 en el marco de las duras políticas migratorias impulsadas por la Administración de Donald Trump, y que han suscitado críticas por parte de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.

Los mexicanos concentran así la mayor cifra, por delante de los venezolanos, nicaragüenses, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, según los datos recabados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

El informe del organismo señala que durante ese año fueron arrestadas 39,034 familias mexicanas, mientras que las originarias de Venezuela sumaron 27,953; las de Honduras, 13,209, y las de Guatemala, 9,643.

En ese mismo periodo, los mexicanos se mantuvieron como el principal grupo nacional detenido en Estados Unidos, al concentrar una proporción significativamente más alta de registros por parte de las autoridades fronterizas.

La organización Human Rights Watch manifestó que el Gobierno de Trump lleva a cabo una campaña de redadas y detenciones a nivel nacional para "impulsar una política de deportaciones masivas que separa familias y siembra temor en comunidades enteras".

"Esta campaña comenzó, en su forma más agresiva, en Los Ángeles durante el pasado verano, sentando las bases para que tácticas similares se apliquen en otras ciudades de Estados Unidos y se basa en gran medida en detener a personas debido a su raza, etnia u origen nacional percibidos", advirtió.

Desde entonces, apuntó, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el aparato encargado de ejecutar las deportaciones, "rastrean y detienen a personas sospechosas de no contar con autorización para permanecer en el país, separan a familias y profundizan el clima de miedo en comunidades migrantes", añadió.

"Estas redadas, dirigidas en gran medida contra comunidades latinas, han causado un daño devastador a la población de Los Ángeles y se han extendido a otras ciudades del país", afirmó John Raphling, director adjunto del Programa sobre Estados Unidos de la ONG.

"Destruyen familias, obligan a la gente a vivir con miedo y ponen en evidencia la dureza de la política migratoria de la administración Trump", lamentó.