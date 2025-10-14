Icónico disidente cubano sale de la isla tras golpizas

Miami. El histórico disidente cubano José Daniel Ferrer prometió seguir luchando a favor de la democracia en Cuba desde Miami, donde llegó ayer lunes 13 de octubre, como exiliado tras décadas de oposición al gobierno comunista en la isla.

“La lucha yo la voy a continuar, pero no la voy a continuar solo, tengo que trabajar con todo el exilio”, declaró el opositor en rueda de prensa, en la sede de la Fundación Nacional Cubano Americana, en el barrio de la Pequeña Habana.

“Mi intención al llegar acá es continuar dando mi modesto apoyo en la búsqueda de la mayor unidad y efectividad dentro y fuera de Cuba” para lograr sacar a los presos políticos de las cárceles y obtener ayuda internacional, añadió.

Visiblemente emocionado, el opositor de 55 años habló con la prensa envuelto en una bandera cubana.

Fundador del movimiento prodemocrático Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), Ferrer estaba encarcelado por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, las mayores registradas desde el triunfo de la Revolución de 1959.

Tras su liberación en enero de este año, desafió repetidamente al gobierno con críticas en redes sociales, y volvió a ser encarcelado en abril.

El 3 de octubre, anunció que aceptaba abandonar su país tras “golpizas, torturas, humillaciones, amenazas y condiciones extremas” en la prisión.