Huracán Erin se fortalece a categoría 5; avanza peligrosamente hacia islas del caribe

El huracán Erin, el primero de la temporada 2025 en el Atlántico, se convirtió en un huracán catastrófico de categoría 5, según informó el sábado el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

La tormenta se encuentra actualmente a 105 millas (170 km) al norte de Anguila, con vientos máximos sostenidos cercanos a 160 mph (255 km/h).

El NHC dijo el viernes que se espera que Erin se fortalezca sobre el suroeste del Atlántico durante el fin de semana y la próxima semana.

Las marejadas generadas por Erin afectarán a partes del norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española y las Islas Turcas y Caicos durante el fin de semana, dijo el NHC el sábado.

Las marejadas se extenderán a las Bahamas, las Bermudas y la costa este de Estados Unidos a principios de la semana que viene, añadió.

Erin también ha suscitado preocupación por otro riesgo imprevisto: los incendios forestales.

Andrew Siffert, meteorólogo jefe de BMS Group, señaló que si Erin se convierte en un gran ciclón extratropical intenso en alta mar, podría producirse una peligrosa alineación: combustibles críticamente secos en toda la región, vientos fuertes y secos impulsados por el gradiente de presión de Erin y fuentes de ignición humanas.

La gestora de inversiones ILS Twelve Securis dijo el viernes que se prevé que Erin permanezca lo suficientemente lejos de la costa como para evitar impactos significativos en la costa este de Estados Unidos.

Se prevé que la tormenta pase al norte de las islas de Sotavento del norte del Caribe antes de girar hacia el norte entre la costa este de Estados Unidos y las Bermudas en torno al lunes.

Se espera que Erin produzca zonas de fuertes lluvias hasta el domingo en el norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, dijo el NHC.