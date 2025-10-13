Hamás denuncia torturas a presos palestinos liberados por Israel tras acuerdo en Gaza

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado que los presos palestinos liberados este lunes por Israel en el marco del acuerdo de alto el fuego para la Franja de Gaza han sufrido "las más horrendas torturas psicológicas y físicas".

El grupo asegura que los propios presos han relatado estos maltratos y ha instado a las organizaciones internacionales humanitarias y de derechos humanos a investigar estas acciones israelíes y a perseguir a los criminales de guerra en los tribunales internacionales.

En cambio, subraya que "la resistencia ha tratado a los prisioneros enemigos conforme a sus valores islámicos y nacionales, evitando poner en peligro sus vidas, mientras el ejército de ocupación seguía torturando y humillando a los presos palestinos en sus cárceles".

"El regocijo de las familias de los presos liberados en Gaza y Cisjordania es una expresión de la fuerza y resistencia de nuestro pueblo, que no se puede quebrar por los crímenes del enemigo", ha subrayado Hamás.

Torturas y amputaciones

También el director general del Hospital de Al Shifa, el más importante de la Franja de Gaza, Mohamad abú Salmiya, ha asegurado que los presos han llegado "con signos de tortura" e incluso con "extremidades amputadas".

"Los prisioneros liberados están exhaustos, con signos de tortura. Algunos prisioneros fueron liberados con extremidades amputadas. La mayoría de los prisioneros resultaron heridos como consecuencia de la guerra y no recibieron atención médica en las cárceles de la ocupación", ha indicado, según recoge el portal de noticias Filastín, afín a Hamás.

Además, Abú Salmiya ha advertido de que la situación del sistema sanitario gazatí sigue siendo la misma. "Necesitamos convoyes ininterrumpidos de suministros médicos. Los pacientes de cáncer y de afecciones cardiacas no han recibido tratamiento desde hace meses", ha alertado.

Algunos de los presos liberados han relatado que los maltratos se intensificaron en las horas previas a su liberación. Así, Mahmud abú Salá, detenido en julio por fuerzas israelíes cerca del Hospital Nasser, en Jan Yunis, que "nos torturaron hasta el último momento y nos ataron desde las 3:00 horas de la madrugada y hasta el momento de nuestra liberación". Además, ha asegurado que los carceleros israelíes habían amenazado con matar a sus familiares.

En su comunicado, Hamás ha indicado que la liberación de los aproximadamente 10,000 presos que continúan en las cárceles israelíes "seguirá siendo una prioridad nacional de la resistencia".

En cuanto al acuerdo de alto el fuego, ha destacado que "es un logro histórico sellado con sangre y sacrificios". "Es un paso más en el camino de la liberación total de toda nuestra tierra y lugares sagrados y una promesa de que seguiremos trabajando hasta que logremos la libertad total y la independencia completa", ha subrayado.