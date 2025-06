Guardia Nacional se despliega en Los Ángeles en medio de protestas contra redadas de inmigración

La Guardia Nacional de California llegó el domingo a Los Ángeles, desplegada por el presidente Donald Trump tras dos días de protestas de cientos de manifestantes contra las redadas de inmigración llevadas a cabo como parte de la política de línea dura del mandatario estadounidense.

Alrededor de una docena de miembros de la Guardia Nacional fueron vistos en imágenes de video el domingo por la mañana haciendo cola en un edificio federal en el centro de Los Ángeles, donde fueron llevados los detenidos en las redadas de inmigración del viernes, lo que provocó protestas que continuaron el sábado.

El complejo está cerca del Ayuntamiento de Los Ángeles, donde está prevista otra protesta contra las redadas de inmigración el domingo por la tarde. El Comando Norte de Estados Unidos confirmó que las tropas de la Guardia Nacional habían comenzado a desplegarse y que algunas ya estaban sobre el terreno.

"Estas protestas de la izquierda radical, por instigadores y a menudo alborotadores pagados, NO SERÁN TOLERADAS", publicó Trump en su plataforma Truth Social a primera hora del domingo.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha acusado a Trump de desplegar a la Guardia Nacional porque quiere "un espectáculo".

Imágenes mostraron al menos media docena de vehículos de estilo militar y escudos antidisturbios el domingo en el edificio federal donde el Departamento de Seguridad Nacional dijo que unos "1,000 alborotadores" habían protestado el viernes. Reuters no pudo verificar la versión del DHS.

El sábado, las fuerzas del orden se enfrentaron a unos cientos de manifestantes en Paramount, en el sureste de Los Ángeles, y más tarde el mismo día, a unas 100 personas en el centro de Los Ángeles, según testigos de Reuters. El sábado se vio a las fuerzas del orden federales disparar latas de gas en Paramount y en el centro de Los Ángeles para intentar dispersar a los manifestantes.

El Departamento de Policía de Los Ángeles detuvo el sábado a 27 personas por no dispersarse de la protesta en el centro de la ciudad, informó la portavoz policial Norma Eisenman. Dijo que no podía comentar si el Departamento de Policía de Los Ángeles utilizó fuerza menos letal. La fuerza menos letal se refiere a las tácticas de control de multitudes, como las bolas de pimienta.

El Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles detuvo el sábado a tres personas sospechosas de agredir a un agente. Los agentes del Alguacil hicieron uso de "fuerza menos letal" en Paramount, dijo la portavoz, la ayudante del alguacil Brenda Serna, pero no pudo especificar qué tácticas exactas se utilizaron.

Tolerancia cero

Las protestas enfrentan a Los Ángeles, gobernada por los demócratas, donde los datos del censo sugieren que una parte significativa de la población es hispana y nacida en el extranjero, con la Casa Blanca republicana de Trump, que ha hecho de la mano dura contra la inmigración un sello distintivo de su segundo mandato.

Trump en un memorando presidencial el sábado dijo que estaba desplegando al menos 2,000 efectivos de la Guardia Nacional después de lo que describió como "numerosos incidentes de violencia y desorden" en respuesta a la aplicación de la ley federal de inmigración, así como "amenazas creíbles de violencia continua".

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también ha advertido de que el Pentágono estaba preparado para movilizar tropas en servicio activo "si la violencia continúa" en Los Ángeles, diciendo que los marines del cercano Camp Pendleton estaban "en alerta máxima".

"Hay mucho espacio para protestas pacíficas, pero CERO tolerancia para atacar a agentes federales que están haciendo su trabajo. La Guardia Nacional, y los Marines si es necesario, están con el ICE", dijo Hegseth en un post en las redes sociales el domingo, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Un manifestante con una bandera mexicana se encuentra de pie sobre un auto quemado durante un enfrentamiento con las fuerzas del orden.Barbara Davidson/REUTERS

La congresista demócrata Nanette Barragán, cuyo distrito de California incluye Paramount, criticó el domingo la decisión del presidente de desplegar tropas de la Guardia Nacional, argumentando que las fuerzas del orden locales tienen recursos adecuados para responder.

"No necesitamos ayuda. Esto es una escalada por su parte, provocando que aumenten las tensiones. Sólo va a empeorar las cosas en una situación en la que la gente ya está enfadada por la aplicación de la ley de inmigración", dijo Barragán a "State of the Union" de CNN.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró el domingo al programa "Face the Nation" de la cadena CBS que la Guardia Nacional proporcionaría seguridad en torno a los edificios, a las personas que participasen en protestas pacíficas y a las fuerzas del orden.

Las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Los Ángeles detuvieron el viernes al menos a 44 personas por presuntas infracciones de inmigración.

Trump ha prometido deportar a un número récord de personas que se encuentran ilegalmente en el país y cerrar la frontera entre Estados Unidos y México, estableciendo el objetivo de que el ICE detenga al menos a 3,000 inmigrantes al día.

Pero la amplia campaña de represión de la inmigración también ha incluido a personas que residen legalmente en el país, algunas con residencia permanente, y ha dado lugar a desafíos legales.