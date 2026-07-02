¿Se pudo evitar la magnitud de la tragedia?

¿Por qué Venezuela no pudo monitorear el terremoto pese a las advertencias científicas? Las advertencias existían desde hace décadas. Tras el devastador terremoto de Caracas de 1967, Venezuela sabía que convivía con una amenaza sísmica permanente. Durante años, expertos advirtieron sobre la posibilidad de un sismo de esta magnitud, pero el deterioro de los sistemas de monitoreo, la reducción de estaciones sismológicas, la falta de inversión en investigación y las limitaciones en el acceso a la información habrían debilitado la capacidad de prevención y respuesta.