Flotilla humanitaria de Gaza zarpa de nuevo

Una flotilla internacional de ayuda que hizo una pausa de varios días en aguas griegas para ser reparada zarpó de nuevo hacia Gaza, donde los activistas pretenden desafiar el bloqueo naval de Israel y entregar ayuda al territorio palestino.

Los organizadores dijeron el domingo que varios barcos griegos se unieron a la iniciativa, lo que significa que la flotilla, que cuenta con unos 47 barcos civiles, está "completa".

"Hermanos y hermanas de Gaza, navegamos con esperanza en nuestros corazones. Su resistencia es nuestra brújula, su lucha es nuestra lucha. Juntos, romperemos el silencio del asedio", escribió la Flotilla Global Sumud en las redes sociales.

A bordo de la flotilla viajan unos 40 italianos junto a activistas de decenas de países, entre ellos la sueca Greta Thunberg. Esperan llevar ayuda humanitaria a Gaza la próxima semana.

El ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, reiteró el domingo la propuesta realizada la semana pasada de que la flotilla lleve la ayuda a Chipre para que la Iglesia católica la distribuya en Gaza. La flotilla rechazó la sugerencia.

"Siempre hemos dicho (...) que es peligroso acercarse a aguas israelíes. No sabemos lo que puede ocurrir. Forzar el bloqueo es peligroso", declaró Tajani a la prensa.

La flotilla fue atacada el miércoles en aguas internacionales frente a Creta por drones armados con granadas aturdidoras e irritantes, que causaron daños pero no heridos.

Italia y España han desplegado buques de guerra cerca de la flotilla para tareas de rescate y humanitarias.