Israel tiene en la mira a flotilla humanitaria

Túnez. La ONU y la Unión Europea condenaron ayer los "ataques" frente a las costas griegas contra la flotilla que se dirige con ayuda humanitaria a Gaza, mientras que Italia y España movilizaron a la zona fragata de ayuda "por si fuera necesario".

Los "ataques" contra la flotilla "deben cesar y los responsables de estas violaciones deben rendir cuentas", declaró el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, exigiendo una investigación "independiente" sobre lo sucedido.

"Israel está intentando asustar y callar a la gente que se moviliza por Palestina", acusó la ambientalista sueca Greta Thunberg, a bordo de la flotilla, en una conferencia de prensa en Instagram.

Esta flotilla busca llegar a la Franja de Gaza, devastada tras casi dos años de ataques, para entregar ayuda humanitaria y "romper el bloqueo israelí", tras dos intentos previos repelidos por Israel en junio y julio.

Los activistas propalestinos de la flotilla afirmaron ayer haber sido atacados cerca de la costa de Grecia por "múltiples drones" que causaron explosiones en algunos barcos.

En un comunicado, la flotilla Global Sumud ("sumud" significa "resiliencia" en árabe), aseguró que fue atacada con "dispositivos explosivos e incendiarios" y "sustancias químicas".

Una portavoz de la Comisión Europea tachó de "inaceptable" cualquier ataque contra la flotilla. "Debe respetarse la libertad de navegación de conformidad con el derecho internacional", sostuvo.

Italia, por su parte, movilizó a la zona una fragata para "garantizar asistencia a los ciudadanos italianos en la flotilla" y realizar operaciones de rescate si fuera necesario.

Unos 60 italianos, incluyendo cuatro diputados, viajan en la flotilla, compuesta de 51 buques. A bordo van también varios cientos de activistas de 45 países.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, condenó los ataques con drones, pero también afirmó que la flotilla era una iniciativa "peligrosa e irresponsable" para entregar ayuda que su gobierno podía transportar en solo unas horas.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que su país enviará el jueves una embarcación para asistir a la flotilla.

Según la activista alemana de derechos humanos Yasemin Acar, cinco barcos fueron atacados durante la noche y se contabilizaron "entre 15 y 16 drones".

Por su parte, el diputado polaco Franek Sterczewski declaró en X que se habían producido "13 ataques" contra un total de 10 barcos, y que tres de ellos habían resultado "dañados".

A su bordo viajan, además de Thunberg, otras personalidades, como la actriz francesa Adèle Haenel o el activista brasileño Thiago Avila.

El movimiento tiene como objetivo "abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino".

Israel anunció el lunes que no permitiría su llegada.

Exteriores, advierte

Ayer, el ministerio de Exteriores de Israel pidió a sus embajadas distribuir un comunicado en el que advierte que en la flotilla viajan personas vinculadas a los terroristas de Hamás.

“Los principales organizadores son Saif Abu Kashek, activista del Comité para la Actividad Palestina en el Extranjero, controlado por Hamás, y Zaher Birawi, miembro del PCPA, alto cargo de Hamás en Europa y líder de su filial en el Reino Unido”.