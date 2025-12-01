Empate técnico entre Nasralla y Asfura tras escrutinio del 56% de las actas en Honduras

El candidato ultraderechista Nasry Asfura y el conservador Salvador Nasralla están en una situación de empate técnico con en torno al 40% de votos cada uno una vez procesadas el 56.85% de las actas de la elección presidencial de Honduras, según la última información difundida por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asfura (Partido Nacional de Honduras) estaría en cabeza con 746,708 votos (39.93%), mientras que Nasralla (Partido Liberal de Honduras) tendría 745,620 votos (39.87%), una diferencia de apenas mil votos, según el segundo boletín de este lunes presentado por el CNE, que refleja una tendencia creciente de Nasralla en relación con boletines anteriores.

El tercer puesto sería para la oficialista Rixi Moncada (Partido Libertad y Refundación, Libre), con 358,300 votos (19.16%), seguida por Nelson Ávila, y Mario Rivera Callejas, ambos con menos del 1% de las preferencias.

Mientras, Nasralla se declaró "ganador proyectado" en base a una estimación que ha publicado en sus redes sociales y que le daría unos 120,000 votos de ventaja sobre Asfura.

Nasralla afirmó en un mensaje en X que faltan por contar muchos votos en Cortés, el departamento más poblado del país, y aseguró que allí la votación le fue favorable.

"Con las actas que faltan y la distribución real por departamento: NASRALLA es el ganador proyectado", ha publicado. Las cifras que publica le otorgarían 1 millón 276,000 votos (48.8%), por delante de Asfura (1 millón 156,000 votos y 44.2%). Moncada sería tercera con 410,000 votos (15.7 por ciento).

Nasralla se refiere a que aún resta el resultado de la "enorme" circunscripción de Cortés, en las que espera llevarse más del 60% de votos. Yoro, Atlántida y Colón también serían favorables a Nasralla, mientras que "Asfura gana muchos departamentos rurales" con un peso electoral "menor" que el norte urbano. "Le queda poco por crecer a Papi", sentencia Nasralla en referencia al apodo con el que es conocido Asfura.

La legislación electoral hondureña no contempla la figura de la segunda vuelta, por lo que el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos será el próximo inquilino del Palacio José Cecilio del Valle, la sede presidencial.

La agitada campaña ha estado marcada por las acusaciones de fraude electoral en un país históricamente golpeado por la corrupción y el narcotráfico, así como por la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se ha manifestado públicamente a favor de Asfura y anunciado su intención de indultar al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, si gana su afín.