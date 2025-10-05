Embajador de México en Israel se reúne de nuevo con connacionales detenidos; avanza su repatriación

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó avances en la atención consular a las personas mexicanas detenidas en Israel tras su participación en la Flotilla Global Sumud, al reiterar su compromiso con la protección de sus derechos humanos y su pronta repatriación.

El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó nuevamente con las y los connacionales que permanecen en el centro de detención de Ktziot, donde conversó con cada uno de ellos y gestionó, por la vía diplomática, el suministro de los medicamentos que requieren.

De forma paralela, personal de la Cancillería sostuvo una nueva reunión con los familiares de las personas detenidas para informarles sobre los avances en las gestiones consulares y el proceso de repatriación que se lleva a cabo en coordinación con las autoridades israelíes.

La SRE subrayó que la protección y el bienestar de las y los mexicanos en el exterior continúan siendo una prioridad del Gobierno de México, y reafirmó su compromiso de garantizar su regreso seguro al país.