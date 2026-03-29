Guerra en Irán: Últimos acontecimientos de la tensión armada en oriente medio

El conflicto armado en oriente medio, en el que están directamente involucrados Estados Unidos, Israel e Irán, cada vez alcanza un nuevo punto álgido, sin que este pudiera vislumbrar un ápice de acuerdo pacifista.

En la última semana de marzo de 2026, Irán ha lanzado nuevas amenazas de atacar a Estados Unidos, por su apoyo a Israel.

En este tenor, informó que atacará al portaviones USS Abraham Lincoln, en caso de que este se coloque a distancia de tiro.

De esta manera, la guerra en Oriente Medio entra en su segundo mes sin dar señales de tregua, mientras Israel e Irán continúan bombardeándose y Estados Unidos calcula, por su parte, que alcanzará sus objetivos en un plazo de dos semanas.

Resumen de acontecimientos de este fin de semana en Oriente Medio

- Bombardeos cerca del estrecho de Ormuz -

Bombardeos israelíes y estadounidenses alcanzaron el domingo un muelle en una ciudad portuaria iraní cerca del estrecho de Ormuz, donde murieron cinco personas, informó la prensa estatal de Irán.

"El enemigo estadounidense-sionista efectuó un ataque criminal en el muelle de Bandar Jamir, matando a cinco personas e hiriendo a otras cuatro", informó la agencia oficial de noticias Irna.

-Presidente de Parlamento iraní afirma que EU prepara ataque terrestre-

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó el domingo que Estados Unidos está preparando una ofensiva terrestre contra Irán.

"Públicamente, el enemigo envía mensajes de negociación y diálogo mientras, en secreto, planifica una ofensiva terrestre", dijo Qalibaf en un comunicado divulgado por la agencia oficial de noticias IRNA.

El diario The Washington Post reportó que Estados Unidos se prepara para operaciones sobre el terreno en Irán. Este despliegue consistirá en incursiones en territorio iraní con fuerzas especiales, pero no una invasión a gran escala, afirmaron altos funcionarios estadounidenses.

- Cancilleres de Pakistán, Arabia Saudita, Egipto y Turquía en Pakistán -

Ministros de Relaciones Exteriores de Pakistán, Arabia Saudita, Egipto y Turquía se reunirán el domingo para abordar la guerra en Oriente Medio, con la mediación de Islamabad entre Estados Unidos e Irán.

- Funerales en Beirut de tres periodistas libaneses muertos por bombardeo israelí -

Cientos de personas participaron en los funerales de tres periodistas libaneses, entre ellos un corresponsal conocido de la cadena de Hezbolá Al Manar, en un suburbio del sur de Beirut.

-Dos muertos en bombardeo de ambulancia en el sur de Líbano -

Un bombardeo israelí contra una ambulancia de un servicio de rescate afiliado al Hezbolá mató el domingo dos personas en el sur de Líbano, un rescatista y la persona herida que intentó salvar, anunció la organización a la AFP.

- Siria repele ataque contra base de EU -

Siria informó este domingo que repelió un ataque con drones procedentes de Irak contra la base estadounidense de Qasrak, en el noreste del país.

- Explosiones en la capital iraní -

Una serie de potentes explosiones retumbaron el domingo en la capital iraní, constató un periodista de la AFP.

Las explosiones se escucharon en el norte de Teherán, y se observaron nubes de humo desde los sitios impactados en el noreste de la ciudad. No quedó claro qué objetivo fue alcanzado.

-Israel anuncia la muerte de un soldado en Líbano -

El ejército israelí anunció el domingo la muerte "en combate" de un soldado en el sur de Líbano, el quinto fallecido de ese cuerpo militar desde la reanudación de hostilidades con el movimiento islamista proiraní Hezbolá.

-Kuwait repele ataque con misiles y drones -

El ejército de Kuwait anunció el domingo que respondió a un ataque de "misiles y drones hostiles".

"El personal general de las Fuerzas Armadas de Kuwait confirma que cualquier explosión que se escuche es el resultado de los sistemas de defensa aérea que interceptan objetivos hostiles", indicó el ejército en X.

- Irán amenaza con atacar universidades de EU -

Los Guardianes de la Revolución iraníes amenazaron con atacar las universidades estadounidenses en Oriente Medio, tras haber informado de la destrucción de dos universidades en Irán por bombardeos estadounidenses e israelíes.

Numerosas universidades estadounidenses tienen campus en países del Golfo, como la Universidad Texas A&M en Catar, o la Universidad de Nueva York en Emiratos Árabes Unidos.

- Buque anfibio de EU llega a Oriente Medio -

El buque de asalto anfibio USS Tripoli llegó a Oriente Medio, informó el sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), en medio de las especulaciones sobre un posible despliegue de tropas estadounidenses en Irán.

El Comando precisó que este portahelicópteros encabeza un grupo naval que incluye a "unos 3,500" marineros y soldados del Cuerpo de Marines.

- Otros dos cargueros de GPL con destino a India cruzan el estrecho de Ormuz

Dos nuevos cargueros con pabellón indio que transportan gas de petróleo licuado (GPL) cruzaron el estrecho de Ormuz, anunció el Ministerio de Transportes marítimos de India.

(Con información de AFP)