Edmundo González, invitado de Trump

Caracas. Exiliado en España desde el año pasado tras ser blanco de una orden de arresto, Edmundo González Urrutia cumple una gira internacional en la que tiene previsto asistir el lunes a la investidura de Donald Trump para un segundo mandato como presidente de Estados Unidos.

El opositor venezolano está de vuelta en Washington dos semanas después de visitar la Casa Blanca para una reunión con el mandatario saliente, Joe Biden.

Tanto Trump como Biden se han referido a González Urrutia como "presidente electo".

Este domingo, González Urrutia se reunió en la capital estadounidense con el presidente de Paraguay, Santiago Peña. "Reafirmo mi firme apoyo", escribió Peña en X tras el encuentro.

Argentina, Uruguay, Panamá, República Dominicana, Guatemala y Costa Rica han sido otras paradas en esta gira.

Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocen la reelección de Maduro, en el poder desde 2013, tras la muerte del líder socialista Hugo Chávez.

Machado llama a boicot electoral

Desde Caracas, la líder opositora María Corina Machado, quien reivindica un triunfo del exiliado Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales en Venezuela, llamó el domingo a boicotear los próximos comicios en el país, mientras el mandatario moviliza a los militares, que le juran lealtad.

"Las elecciones fueron el 28 de julio (de 2024). Ese día el pueblo elegido (...). El resultado debe y va a ser respetado. Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo. Ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto, es desvirtuar el voto popular", dijo Machado en un video divulgado en redes sociales.

Este año, aún sin fecha fijada, corresponden elecciones para elegir a diputados del Parlamento, así como gobernadores y alcaldes.

Machado cuestionó llamados de Maduro a negociaciones con sectores de oposición para discutir condiciones de futuros cómicos, que pueden incluir además una consulta por una reforma constitucional que ha asomado el gobernante izquierdista.

"La única negociación posible con el régimen es para una transición democrática y ordenada", manifestó la exlegisladora.

Maduro tomó protesta el pasado 10 de enero para ejercer un tercer mandato consecutivo de seis años (2025-2031), entre denuncias de fraude en su reelección.

El Consejo Nacional Electoral aún no presenta un escrutinio detallado de las actas de votación.