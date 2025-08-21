Dos ataques atribuidos a disidencias de FARC dejan al menos 14 muertos y decenas de heridos en Colombia

Al menos 14 personas murieron y más de 50 resultaron heridas el jueves tras dos ataques en Colombia atribuidos a diferentes facciones disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, informaron las autoridades.

En Cali, la tercera ciudad más poblada del país, un vehículo de carga con explosivos detonó en las inmediaciones de una base de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en un episodio que dejó seis personas muertas y 50 heridos, de acuerdo con información preliminar de la alcaldía.

Horas antes, un helicóptero Black Hawk UH-60 de la Policía Nacional que participaba en una operación de erradicación de cultivos de hoja de coca fue derribado en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, dejando ocho efectivos muertos y ocho más heridos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, responsabilizó de los ataques a facciones disidentes de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que rechazaron un acuerdo de paz del 2016 para poner fin a un prolongado conflicto interno que ha dejado más de 450,000 muertos.