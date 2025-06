Donald Trump: ¿Por qué no habría un cambio de régimen?

Washington. "¿Por qué no habría un cambio de régimen?, se preguntó este domingo el presidente Donald Trump después de que Irán amenazara a sus tropas en respuesta a bombardeos que, según Washington, han "devastado" el programa nuclear iraní.

Hasta este domingo por la tarde el gobierno de Trump repetía que el único objetivo de los ataques a las plantas nucleares iraníes de Fordo, Isfahán y Natanz era impedir que Teherán se dote del arma atómica.

Los funcionarios coincidían en que no se trataba de hacer caer el régimen de los ayatolás, con el que Estados Unidos lleva casi medio siglo enemistado.

Pero el presidente Donald Trump sembró la duda.

"No es políticamente correcto usar el término 'cambio de régimen', pero si el actual régimen iraní no puede hacer que Irán vuelva a ser grande, ¿por qué no habría un cambio de régimen? ¡¡¡MIGA!!!", publicó Trump en su plataforma Truth Social jugando con su famoso acrónimo MAGA, como se conoce al movimiento ultraconservador "Haz a Estados Unidos grande otra vez".

"Ayer tuvimos un éxito militar espectacular, quitándoles la 'bomba' de las manos (¡y la usarían si pudieran!)", escribió asimismo el magnate republicano.

“Venganza”

Poco antes, en un mensaje difundido por la agencia oficial de noticias Irna, Ali Akbar Velayati, asesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, afirmó que las bases utilizadas por las fuerzas estadounidenses serán consideradas "un objetivo legítimo".

"Los estadounidenses tienen que recibir una respuesta a su agresión", advirtió desafiante a su vez el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

"¡Venganza, venganza!", gritaron manifestantes con los puños en alto mientras el presidente iraní intentaba abrirse paso entre la multitud en Teherán.

En la ONU, que reunió de urgencia a su Consejo de Seguridad este domingo, Irán acusó a Estados Unidos de haber iniciado una "guerra" con "pretextos absurdos".

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió ayer que “la gente de la región no puede soportar otro ciclo de destrucción, y, sin embargo, ahora corremos el riesgo de caer en un círculo de represalia tras represalia".

La Unión Europea pidió a todas las partes “dar un paso atrás” mientras que Rusia calificó los ataques de EU como “irresponsables”. China hizo un llamado “especial” a Israel a un cese el fuego.