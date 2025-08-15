Departamento de Justicia alcanza acuerdo en demanda con Washington por control de fuerza policial

El Departamento de Justicia alcanzó un acuerdo el viernes con las autoridades de Washington sobre el control de la fuerza policial de la capital estadounidense para, según el presidente Donald Trump, combatir el crimen violento.

El acuerdo fue producto de una audiencia en una corte federal celebrada después de que el fiscal general de Washington demandara a la administración de Trump por lo que llamó una toma de control "hostil" del cuerpo policial de la ciudad.

Esta semana, el mandatario republicano colocó a la policía metropolitana de la capital bajo el control del gobierno federal y envió a la Guardia Nacional a las calles de la ciudad.

Luego la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, emitió una orden para designar a un funcionario seleccionado por ella, al jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, como comisionado policial de "emergencia".

En respuesta a la decisión de Bondi, el fiscal de Washington, Brian Schwalb, pidió una orden de restricción temporal de la medida y solicitó a la Corte declarar que la orden ejecutiva de Trump excede su autoridad sobre el Distrito de Columbia.

Schwalb señaló que al declarar hostil la toma de control del Departamento Metropolitano de Policía (MPD, por sus siglas en inglés) "la administración está abusando de su autoridad limitada y temporal bajo la Ley de Autonomía Local, infringiendo el derecho de autogobierno del Distrito y poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes y visitantes de Washington".

"Esta es una afrenta a la dignidad y autonomía de 700,000 estadounidenses que llaman casa a Washington", agregó.

En la audiencia este viernes por la tarde, la jueza de distrito Ana Reyes pidió a ambos bandos llegar a una solución, y acordaron que Cole, en lugar de asumir el control directo de la MPD, diera sus directrices "a través del alcalde".

"El Sr. Cole no podrá ordenar a los funcionarios del departamento de policía que hagan nada", dijo Reyes.

Schwalb acogió el acuerdo en una conferencia de prensa tras la audiencia.

"Espero que el asunto clave con respecto al control y dirección de nuestro MPD se haya resuelto hoy, y que esté claro que en materia legal está bajo el jefe de policía nombrado por el alcalde", indicó.

"No necesitamos una toma hostil por parte del gobierno federal para hacer lo que hacemos todos los días", agregó.

Estatus especial

A diferencia de los 50 estados, Washington opera bajo una relación única con el gobierno federal que limita su autonomía y garantiza al Congreso control extraordinario sobre los asuntos locales.

Desde mediados de la década de 1970, la Ley de Autonomía Local ha permitido a los residentes elegir un alcalde y un ayuntamiento, aunque el Congreso sigue manejando el presupuesto de la ciudad.

La ciudad, abrumadoramente demócrata, enfrenta denuncias de los políticos republicanos de que está sobrepasada por el crimen, plagada de personas sin techo y mal manejada financieramente.

Sin embargo, información de la policía de Washington muestra caídas significantes en el crimen violento entre 2023 y 2024, aunque eso ocurrió tras un repunte luego de la pandemia.

La alcaldesa de Washington, la demócrata Muriel Bowser, afirmó esta semana que el crimen violento estaba "en su menor nivel en 30 años".

Trump ha dicho que quiere sacar los campamentos de personas sin techo y a los que duermen en la intemperie "LEJOS de la capital".

Washington ocupa el puesto 15 en el listado de ciudades estadounidenses con mayor cifra de personas sin techo, de acuerdo con las estadísticas gubernamentales del año pasado.

En su plataforma Truth Social, Trump señaló esta semana que Washington está "asediada por matones y asesinos" y tiene mayores índices de criminalidad que "muchas de las ciudades más violentas de países del tercer mundo".