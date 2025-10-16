Delcy Rodríguez ofreció salida de Maduro

Miami. Hasta en dos ocasiones en lo que va del año Delcy Rodríguez, que se encuentra de manera ilegítima ocupando el cargo de vicepresidenta de Venezuela, le ofreció a Estados Unidos encabezar un periodo de transición política sustituyendo a Nicolás Maduro.

De acuerdo a lo publicado por el periódico The Miami Herald, Delcy y su hermano Jorge, conocido en Venezuela como uno de los represores del régimen de Maduro, y actualmente ocupando el puesto de la presidencia de la Asamblea, ofrecieron hasta en dos ocasiones la salida del dictador, pero siendo Delcy Rodríguez la sustituta.

La primera oferta se la hicieron al enviado de Trump a Caracas, Richard Grenell; la segunda ocasión a través de Qatar, en una especie de triangulación con Washington.

Las propuestas de los hermanos Rodríguez “buscaron persuadir a sectores del gobierno de Estados Unidos que un madurismo sin Maduro podría permitir una transición pacífica en Venezuela, preservando estabilidad política sin desmantelar el aparato gobernante”, publica el periódico de Miami.

Los hermanos Rodríguez han sido incondicionales de Maduro; Jorge, médico psiquiatra de profesión, decidió enviar a sus hijos a estudiar a México luego de los actos represivos que él mismo coordinaba.

El padre de los hermanos Rodríguez fue asesinado por células de extrema derecha hace ya varias décadas, por lo que, entre quienes conocen a Jorge, existe en él un sentimiento de venganza que la ha dejado patente en varias ocasiones.

Por la tarde, Delcy Rodríguez desmintió la información publicada por el periódico de Miami. Sin embargo, los hermanos Rodríguez, al ser miembros de una dictadura, sus palabras carecen de credibilidad.

"FAKE!! Otro medio que se suma al basural de la guerra sicológica contra el pueblo venezolano. No tienen ética ni moral, y favorecen exclusivamente la mentira y la carroña", dijo Rodríguez en Telegram.

"La revolución bolivariana cuenta con un alto mando político militar compacto y unido en torno a la voluntad del pueblo", añadió la vicepresidenta que luego compartió una foto junto a Maduro con la leyenda: "Juntos y unidos junto al presidente Maduro".

Se va

El almirante Alvin Holsey, responsable de supervisar los ataques de Estados Unidos contra supuestas lanchas del narcotráfico en el Caribe, anunció ayer que se retirará tras apenas un año en el cargo.

Holsey dejará el cargo de jefe del Comando Sur, una unidad responsable de las fuerzas que operan en América Central y del Sur.