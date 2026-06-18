Cuba dice que quiere avanzar hacia reformas de liberalización económica

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo este jueves que la economía de su país, afectada por una profunda crisis económica bajo presión de Washington, necesita "cambios urgentes", en momentos en que la Asamblea Nacional se dispone a aprobar un paquete de reformas orientadas hacia una mayor economía de mercado.

Estas reformas, cuyos detalles aún no se conocen completamente, buscan abrir más sectores a la inversión privada, atraer más capital de los cubanos en el exterior, reducir el peso del Estado y otorgar mayor autonomía a las empresas públicas.

"La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios", declaró el jefe de Estado en un discurso transmitido por la televisión estatal y pronunciado el miércoles durante una sesión extraordinaria del Comité Central del Partido Comunista (PCC, único).

Durante esta sesión extraordinaria, la máxima instancia del partido aprobó un paquete de reformas hacia una mayor liberalización económica, cuyos lineamientos habían sido presentados por Díaz-Canel la semana pasada. "Algunas no tendrán un consenso absoluto, pero son impostergables", insistió el jueves el presidente cubano.

Estos anuncios de reformas se producen mientras el presidente estadounidense Donald Trump aplica una política de máxima presión sobre la isla, sometida desde hace casi cinco meses a un bloqueo petrolero.

El influyente expresidente Raúl Castro ya ha dado su apoyo a las reformas, y la Asamblea Nacional del Poder Popular se reúne de urgencia la tarde del jueves para aprobarlas.

"Cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista y del Gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella", continuó el jefe de Estado, también primer secretario del PCC.

"Decisiones inteligentes"

Díaz‑Canel, quien mencionó los ejemplos de China y Vietnam, abogó por una transformación económica "profunda y ágil, ejecutable en corto plazo". El viernes había señalado que el abanico de actividades abiertas al sector privado será "lo más amplio posible".

Las empresas privadas, de hasta 100 empleados, están autorizadas en la isla comunista desde 2021. Unas 10,000 empresas ocupan un lugar creciente en el tejido económico cubano y emplean actualmente a un tercio de la población activa.

El bloqueo estadounidense ha llevado a la economía cubana, bajo embargo desde 1962, al borde del colapso, provocando cortes de electricidad generalizados, así como escasez de alimentos, combustible, agua potable y medicamentos.

Washington no oculta su deseo de ver un cambio de modelo económico, e incluso de régimen, en la isla situada a unos 150 kilómetros de las costas de Florida.

"Si toman decisiones inteligentes, tendremos una relación mucho mejor con esa isla" reaccionó el vicepresidente estadounidense JD Vance, interrogado en la Casa Blanca sobre una posible intervención militar en Cuba tras la firma de un acuerdo entre Washington y Teherán.

El presidente cubano llamó a "crear un entorno institucional y regulatorio" que incentive a empresas y trabajadores a producir bienes y ofrecer servicios de calidad y con eficiencia.

"Hay trabas que no vienen de afuera, ni del bloqueo (estadounidense). Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones que hemos postergado" por "error", reconoció.

"La revolución se nos cae"



Para el historiador Michael Bustamante, existe "un grado de franqueza refrescante" sobre la situación económica de la isla, de 9,6 millones de habitantes, que nunca logró recuperarse plenamente de la pandemia y ha visto caer drásticamente su producción agrícola e industrial en los últimos años.

"Muchas de las cosas que se están anunciando aún deben traducirse en regulaciones y normas concretas. La gran incógnita es cuán rápido ocurrirá eso", añadió el investigador de la Universidad de Miami.

Para Víctor Hierrezuelo, un empleado bancario de 63 años, "el momento es delicado para la revolución (socialista cubana) y si no aterrizamos" con nuevas reformas, "la revolución se nos cae". Otros cubanos consultados por la AFP no ocultaron su escepticismo. "Son mentiras, llevamos 67 años en lo mismo", afirmó una habitante que prefirió no revelar su nombre.