Países toman medidas para frenar el incremento del precio del combustible

El aumento de los precios del combustible provocado por la guerra en Medio Oriente ha llevado a los países a adoptar medidas para limitar el impacto financiero sobre los consumidores y las empresas.

También han tomado acciones para reducir el consumo, especialmente cuando cuentan con reservas limitadas.

Reducciones fiscales y ayudas

Algunos países están actuando sobre el precio del combustible para limitar el impacto del alza de los precios del crudo en consumidores y empresas.

España puso en marcha un plan de 5,000 millones de euros que reduce el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del combustible, lo que supondría una reducción de 0.30 euros por litro.

En Portugal se aplicó una medida similar y en Suecia se anunció una de este tipo.

Desde que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán desencadenaron la guerra el 28 de febrero, varios países, como Croacia, Hungría, Corea del Sur y Tailandia, han fijado límites de precios para el combustible.

Vietnam eximió de derechos de aduana a las importaciones de combustible durante abril.

Japón aplicó subvenciones a las refinerías para garantizar que el precio de la gasolina se mantenga en torno a los 170 yenes (1.07 dólares) por litro, tras alcanzar un máximo histórico de 190.8 yenes a mediados de mes.

Taiwán utiliza un mecanismo que absorbe 60% de los aumentos.

China limitó ayer el incremento máximo de los precios del combustible en las gasolineras.

Grecia destinó 300 millones de euros en ayudas para los hogares y agricultores en abril y mayo, con el fin de ayudarles a hacer frente al aumento de los precios del combustible.

Marruecos aplicó una subvención directa especial para las empresas de transporte por carretera.

Brasil anunció medidas temporales para limitar los aumentos del precio del combustible, como la suspensión de los impuestos sobre el gasóleo.

Alemania prohibió a las estaciones de servicio subir los precios más de una vez al día.

Reservas y racionamiento

La guerra también está obligando a los países a recurrir a sus reservas estratégicas y a adoptar otras medidas para evitar la escasez, como el racionamiento y la reducción de los desplazamientos.

Los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (entre los que se incluyen las naciones del Grupo de los Siete) han liberado una cantidad récord de sus reservas estratégicas.

Bangladesh impuso el racionamiento; Egipto limitó los desplazamientos no esenciales de los empleados públicos; Filipinas redujo los servicios de ferry e incrementó los precios del transporte público local.

La India, segundo importador mundial de gas licuado de petróleo, utilizado para producir gas para cocinar, ha dado prioridad al suministro a los hogares.

El partido gobernante de Corea del Sur anunció que el país eliminará el límite máximo de 80% establecido para la capacidad de generación de energía a partir del carbón y aumentará el uso de la energía nuclear hasta alcanzar aproximadamente el mismo nivel.

Reducen consumo energético

Otros países están adoptando medidas para reducir el consumo de combustible.

Tailandia está animando a los empleados públicos a trabajar desde casa, mientras que Vietnam incita a los empresarios a hacer lo mismo. Indonesia estudia imponer un día de teletrabajo.