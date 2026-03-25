Del caos al rebote: Guía básica para entender lo que mide el índice Taco

Las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tienen grandes repercusiones en los mercados. Desde una medida arancelaria hasta un comentario sobre algún país, cualquier mensaje les pega a las bolsas. Como dice el adagio popular, cuando Estados Unidos estornuda, el mundo se resfría; es por esto que Deutsche Bank diseñó el índice Taco, con el fin de entender realmente los impactos de estas decisiones en los mercados internacionales.

Taco es un acrónimo que significa: Trump Always Chickens Out, o en español, "Trump Siempre se Acobarda", y lo que hace referencia es que muchas veces las medidas que anuncia el mandatario norteamericano no terminan materializándose, principalmente por la reacción negativa de los mercados.

Puntualmente, este índice mide la probabilidad de que el presidente de Estados Unidos reverse decisiones basado en la reacción negativa de los mercados, fijándose en factores como las expectativas de inflación norteamericana, el balance del S&P 500, los rendimientos de los TES (particularmente los que son a 10 años) y la popularidad misma de las medidas anunciadas.

Si todos estos factores son altos, es decir, si la medida le mete presión al gobierno estadounidense, hay una alta probabilidad de que haya un taco, que podría interpretarse como la mezcla de muchos problemas, y en consecuencia, Trump se echa para atrás.

Solo por tomar un ejemplo, los aranceles del “Día de la Liberación” fueron suspendidos una semana después de ser anunciados, o las amenazas de despedir al presidente de la Reserva Federal se quedaron en veremos. En ambas ocasiones, los mercados en principio reaccionaron negativamente, pero al ver que no se materializó la medida, se recuperaron.

En Wall Street dicen que cuando Trump amenaza, hay que comprar, porque cuando retrocede, se termina ganando, por el efecto rebote. Sobre esto, Bloomberg ya ha hecho hincapié en que los anuncios se convirtieron en una ventana de oportunidades en el mercado bursátil.

Calculando este indicador desde enero de 2025 hasta la fecha, en las últimas jornadas el Taco alcanzó el punto histórico máximo, como consecuencia de su mensaje sobre el desescalamiento del conflicto en Irán. Este repunte supera a cuando dijo que Powell podría salir de la Fed, o cuando se barajó una posible incursión en Groenlandia. En estos casos, Trump se echó para atrás y los mercados recuperaron sus rendimientos.

Los analistas detallan que las medidas pueden tener consecuencias distintas según las circunstancias iniciales. Por ejemplo, la guerra de Irak se produjo en medio de una crisis, y las acciones baratas repuntaron. El conflicto de Ucrania se desarrolló cerca del punto álgido de una burbuja de mercado por los energéticos y Estados Unidos se benefició de su posición como exportador neto de energía. “Pase lo que pase, los inversores no deberían esperar que la normalidad se restablezca pronto”, advierten desde Bloomberg.

“Lo más importante para los mercados en este momento está en entender que Estados Unidos tiene menos control del que quisiera Trump sobre el conflicto en Irán. ¿Qué es lo que quisiera Trump? Pues lograr terminar ese conflicto sin un impacto duradero en los precios del petróleo, porque para EU es clave poder tener precios de la energía baratos; precios de la gasolina baratos, eso es clave para el electorado de Trump”, explicó el economista jefe de Corficolombiana, Julio Romero.

El desescalamiento del conflicto en Irán

El presidente Donald Trump dio a entender que Irán había ofrecido un “regalo” como muestra de buena fe en las negociaciones que buscan poner fin al conflicto que está por cumplir un mes. Trump no dio detalles sobre el regalo, que calificó de “una suma de dinero enorme”, pero confirmó que estaba relacionado con el flujo de energía a través del estrecho de Ormuz, lo que supone impactos en los futuros del petróleo.