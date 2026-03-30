Un petrolero ruso cargado de crudo llega a Cuba; Moscú se compromete a apoyar a La Habana

Rusia ⁠anunció este lunes que un petrolero que transportaba 100,000 toneladas métricas de crudo llegó a Cuba y que Moscú apoyaría a sus amigos trabajando para garantizar nuevos suministros, a pesar del bloqueo estadounidense contra la isla de Gobierno comunista.

Estados Unidos cortó las exportaciones de petróleo de Venezuela a Cuba tras derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero, y el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles punitivos a cualquier otro país que envíe crudo a Cuba.

Pero Trump señaló el domingo que estaba dando marcha atrás y expresó su comprensión por la necesidad de energía del pueblo cubano.

El Anatoly Kolodkin estaba a la espera de descargar en el puerto de Matanzas, informó el Ministerio de Transporte de Rusia.

El Kremlin dijo que había planteado la cuestión del petrolero durante las conversaciones con Estados Unidos, pero que Rusia consideraba que tenía el deber de apoyar a sus "amigos" en Cuba.

"De hecho, este tema se planteó con antelación durante los contactos con nuestros socios estadounidenses", dijo a periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Cuba no ha recibido ningún petrolero en tres meses, según el presidente Miguel Díaz-Canel, y su crisis energética ha provocado apagones en todo el país, que cuenta ⁠con 10 millones de habitantes. Las autoridades sanitarias afirman ⁠que la crisis ha aumentado el riesgo ⁠de mortalidad de los pacientes con cáncer, especialmente los niños.

Cuba pasó a depender de la Unión Soviética ⁠para el suministro de petróleo tras su revolución comunista en 1959, y necesita importaciones de fuelóleo y diésel para generar electricidad.

Cuando se le preguntó si seguirían más envíos rusos, Peskov respondió: "En la situación desesperada en la que se encuentran ahora los cubanos, esto, por supuesto, no puede dejarnos indiferentes, por lo que seguiremos trabajando en ello".

Los datos de seguimiento de buques de LSEG mostraron que el petrolero ruso había zarpado del puerto ruso de Primorsk, en el mar Báltico, ⁠el 8 de marzo y que ahora se desplazaba a lo largo de la costa norte de Cuba.