Capital ucraniana enfrenta nuevo ataque con misiles

La capital ucraniana de Kiev fue objeto de un ataque con misiles en las primeras horas del jueves, reportaron periodistas de la AFP presentes en el lugar.

Tras una alerta aérea, los periodistas oyeron el sonido de un misil y dos explosiones, y vieron a personas correr por la calle hacia los refugios.

El ataque fue confirmado por el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, quien inicialmente no reportó muertos o heridos.

Más de cuatro años después del inicio de la guerra en Ucrania, los bombardeos rusos y ucranianos han aumentado de intensidad los últimos meses, lo que ha dejado numerosas víctimas civiles.

Usualmente reacio a apoyar a Kiev, el presidente estadounidense, Donald Trump, consideró durante la cumbre del G7 en Evián, Francia, que Rusia "debería alcanzar un acuerdo" y que Washington podría volver a imponer sanciones contra Moscú que había levantado.

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