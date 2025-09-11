Industria camionera de la ANPACT respalda aranceles a China: "se genera piso parejo"

La industria de camiones pesados en México respalda la aplicación de aranceles a la importación de unidades procedentes de China, lo que generará un “piso parejo” y condiciones de libre competencia con el resto de la industria que invierte en el país.

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) recientemente acusó a las empresas chinas de comercializar camiones con precios dumping (por debajo del calor del mercado), dejando fuera de condiciones de competencia a las empresas fabricantes e instalados en el país.

“No hemos visto un piso parejo en ese sentido (con la competencia china). Creemos que sí debemos de tener las políticas públicas para que esto sea un piso parejo, en términos de competencia, en términos aduaneros, en términos de regulaciones. Todo esto es el piso parejo del que estamos hablando, no solamente es a un nivel y desde el punto de vista económico, sino también en regulaciones; todos debemos de estar en los mismos cumplimientos, requerimientos”, dijo a El Economista el presidente de la ANPACT, Rogelio Arzate.

Una vez que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso la propuesta de elevar hasta 50% el arancel a los vehículos importados de China, la ANPACT aplaudió la medida y afirmó que incentivará la inversión, la derrama económica, la innovación, así como generar empleo y fortalecer la cadena de valor y suministros en nuestro país.

La Asociación que aglutina armadoras alemanas, japonesas y estadounidenses reconoce el esfuerzo para impulsar este programa por parte del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía.

Consideró fundamental contar con un marco regulatorio que promueva la sana y libre competencia en condiciones de mercado, y el “piso parejo” en beneficio del país que impulse una movilidad segura, sustentable y eficiente.

La ANPACT reiteró la posición en favor de la sana y libre competencia en condiciones de igualdad y transparencia.

La industria de vehículos pesados consideramos que la Iniciativa por la que se reforman diversas fracciones de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportaciones –que se enmarca en el Programa de Protección para las Industrias Estratégicas de México, enviada el 9 de septiembre a la consideración del Congreso de la Unión por parte del Gobierno Federal– busca proteger a la industria establecida en México en los sectores estratégicos de la economía, cumplir con lo establecido en el Plan México y establecer aranceles a bienes finales provenientes de países con los que no se tiene tratado comercial