IP china pide “reconsiderar y atemperar” arancel del 50%, señala una medida discriminatoria

La Cámara de Comercio y Tecnología México-China (Mexico Chamber China) demandó al gobierno mexicano y Congreso “reconsiderar y atemperar” la eventual aplicación del 50% del arancel a diversos productos chinos, pues argumentó que al ser medidas “discriminatorias” podrían distorsionar el mercado interno, como alzas inflacionarias e impactar en la competitividad.

“Proponemos un enfoque gradual y equitativo, que ponga en balance los efectos en la inflación, la creación de empleos de calidad y el desarrollo y profundización de las cadenas de valor con un mayor grado de integración binacional”, señaló el organismo privado formado por empresas chinas con operaciones en México y empresas mexicanas con operaciones en China.

La Cámara de Comercio y Tecnología México-China llamó a la certeza y consolidación de México en las cadenas de creación de valor, por lo que alzó la mano para ser parte del diálogo con el gobierno de Claudia Sheinbaum para revisar los aranceles del Paquete Económico 2026, a ser impuestos a la importación de productos de origen chino.

“Refrendamos los principios de equidad y reciprocidad en el comercio bilateral entre México y China, siendo así pedimos se revisen y se atemperen los efectos de cualquier medida de política económica y comercial, que distorsionen el mercado o vulneren la competitividad, ya que los aranceles no deben ser discriminatorios”, acotó.

Los empresarios chinos expresaron su reconocimiento a los esfuerzos del gobierno de México por mantener la estabilidad de las finanzas públicas, sin embargo, existe preocupación por las medidas arancelarias que tendrán consecuencias negativas en el desarrollo y crecimiento de sectores industriales estratégicos y en las cadenas de suministro que sostienen la competitividad de los productos que se comercializan en México y el mundo.

La propuesta gubernamental que se encuentra en el poder Legislativo para su aprobación propone imponer aranceles que oscilan entre 10 y 50% (ad-valorem), aplicables a productos originarios de Asia, clasificados en más de 1,400 fracciones en la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE), entre ellos: vidrio, textiles, vestido, siderúrgico, aluminio, calzado, electrodomésticos, productos de higiene, papel, cartón, plásticos, marroquinería, muebles, juguetes, autopartes, baterías, motocicletas, remolques y automóviles.

La Cámara de comercio China refirió que se trata de productos de consumo que se proponen incrementos “tan altos de 35 a 50% en el impuesto a la importación”, que tendrán un impacto inflacionario sin precedentes.

En el caso del sector automotriz, expuso el organismo chino, la carga impositiva sobre autos importados sería de 50%, con efectos inmediatos en el precio final al consumidor, “afectando el acceso a estos vehículos que son de alta calidad, insustituibles (por falta concreta de oferta nacional de estos bienes), y de gran necesidad para avanzar en la transición energética y disminuir la emisión de contaminantes a la atmósfera terrestre, de acuerdo con los planes nacionales y los tratados internacionales de los que México es parte”.

Después de un gran esfuerzo y montos de inversión que superan los 400,000 millones de dólares, la industria automotriz mexicana y toda su cadena de valor en los últimos 35 años, se ha consolidado como un hub de impacto global.