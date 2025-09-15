Buscar
Bessent: EU no impondrá aranceles a China por comprar petróleo ruso a menos que Europa lo haga

El secretario del Tesoro Scott Bessent afirmó este lunes que Estados Unidos no impondrá aranceles adicionales a los productos chinos para detener las compras de petróleo ruso por parte de Pekín, a menos que los países europeos impongan a su vez gravámenes elevados a China y la India.

India es uno de los principales importadores de petróleo ruso, después de China, y el mandatario estadounidense acusa a Nueva Delhi de ayudar a Moscú a financiar su guerra en Ucrania.

Bessent declaró a Reuters y Bloomberg en una entrevista conjunta que los países europeos deben desempeñar un papel más importante a la hora de reducir los ingresos del petróleo ruso y poner fin a su guerra en Ucrania.

"Esperamos que los europeos hagan su parte ahora, y no vamos a seguir adelante sin ellos", dijo Bessent cuando se le preguntó si Estados Unidos impondría aranceles relacionados con el petróleo ruso a los productos chinos después de que Donald Trump impusiera gravámenes adicionales del 25% a las importaciones indias.

