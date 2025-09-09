Trump propone a la UE imponer aranceles secundarios frente a Rusia

Washington. Estados Unidos está dispuesto a ampliar los aranceles contra los compradores de petróleo ruso si la Unión Europea (UE) toma medidas similares, para así reducir los ingresos que Moscú necesita para la guerra en Ucrania, informó ayer 09 de septiembre, a la AFP un funcionario estadounidense.

El presidente Donald Trump planteó aranceles de entre el 50% y 100% a países como China e India, al intervenir en una reunión de altos funcionarios estadounidenses y europeos sobre las posibles medidas contra Rusia, según ese alto responsable.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, recibió el lunes y el martes a una delegación europea, en particular al responsable de las sanciones de la UE, David O'Sullivan.

Washington impulsa la implantación de aranceles dirigidos a los compradores de petróleo ruso; ya lo ha hecho contra India y quiere aplicarlo a China.

"La fuente de financiación de la máquina de guerra rusa son las compras de petróleo por parte de China e India. Si no vamos a la fuente de esa financiación, no podemos detener la guerra. Y eso es lo que buscamos hacer", aseguró un responsable estadounidense.

Según esta fuente, Trump está "listo para hacerlo ya, pero piensa que la UE debe hacer lo mismo", un mensaje transmitido a los representantes europeos.