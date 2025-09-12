Estados Unidos pide al G7 y la UE imponer aranceles a China e India por compras de petróleo ruso

El Tesoro de Estados Unidos pidió el viernes a los aliados del Grupo de los Siete y de la Unión Europea que impongan "aranceles significativos" a los productos de China e India para que detengan sus compras de petróleo ruso y convocó una reunión de finanzas del G7 para discutir los esfuerzos para intensificar la presión sobre Moscú para que ponga fin a su guerra en Ucrania.

"Las compras chinas e indias de petróleo ruso están financiando la maquinaria de guerra de Putin y prolongando la matanza sin sentido del pueblo ucraniano", dijo un portavoz del Tesoro de Estados Unidos en una declaración enviada por correo electrónico a Reuters.

"A principios de esta semana, dejamos claro a nuestros aliados de la UE que si se toman en serio poner fin a la guerra en su propio patio trasero, tienen que unirse a nosotros e imponer aranceles significativos que se rescindirán el día que termine la guerra".

"La Administración de Paz y Prosperidad del presidente Trump está lista, y nuestros socios del G7 necesitan dar un paso adelante con nosotros", añadió el portavoz.