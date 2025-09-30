Avanzan labores de rescate tras sismo en Filipinas; cifra de muertos aumenta a 31

El terremoto de magnitud 6.9 ocurrido en el centro de Filipinas dejó al menos 31 muertos y un centenar de heridos, informaron las autoridades el miércoles, mientras avanzan las labores de rescate en varios edificios colapsados.

El sismo, de poca profundidad, se produjo a las 21:59 horas (tiempo local) del martes frente a la costa norte de la isla de Cebú, cerca de Bogo, una ciudad de 90.000 habitantes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La gobernadora de esa provincia, Pamela Baricuatro, precisó que solo el hospital de Bogo registró 25 muertes.

"Debido al gran volumen de pacientes con lesiones graves, el personal médico atendió a algunos de ellos fuera del hospital", escribió la funcionaria en Facebook.

Los equipos de rescate contabilizaron previamente seis muertes más en otras partes de la provincia, mientras que el Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres reportó 147 heridos en las islas centrales, donde 22 edificios resultaron dañados.

Imágenes filmadas por los residentes y ampliamente difundidas en redes sociales muestran una antigua iglesia católica en la isla de Bantayan, cerca de Cebú, adornada con bombillas que se balanceaban violentamente poco antes de que su campanario se derrumbara.

"Oí un fuerte estruendo procedente de la iglesia y luego vi cómo caían piedras. Por suerte, nadie resultó herido", aseguró a la AFP Martham Pacilan, de 25 años. "Estaba en estado de shock y pánico al mismo tiempo".

La televisión local mostró a varios motociclistas que tuvieron que bajarse de sus vehículos y agarrarse a las barandillas para no caer, mientras un puente en Cebú se sacudía con fuerza.

"Personas atrapadas"

Los edificios sufrieron daños hasta en la ciudad de Cebú, 100 kilómetros al sur de Bogo, donde Jayford Maranga, de 21 años, comerciante de calzado en línea, se escondió debajo de una mesa de restaurante para evitar ser golpeado por el techo metálico colapsado de un centro comercial.

"Fue como si la Tierra dejara de girar. Y entonces el centro comercial empezó a temblar", contó.

El gobierno provincial de Cebú pidió en su página oficial de Facebook que voluntarios médicos ayuden en las tareas de socorro tras el terremoto.

"Podría haber personas atrapadas bajo los edificios derrumbados", dijo a la AFP el responsable provincial de rescate, Wilson Ramos, citando los trabajos en curso en San Remigio y Bogo. Dijo desconocer cuántas personas están desaparecidas.

Las labores de rescate durante la noche se vieron dificultadas por la oscuridad y las 379 réplicas reportadas por el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, añadió.

Varias carreteras de la localidad también sufrieron daños y hubo cortes en el suministro eléctrico en Cebú y las islas centrales cercanas, aunque se restableció en varias zonas importantes poco después de la medianoche.

El gobierno provincial de Cebú informó que un edificio comercial y una escuela en Bantayan colapsaron por el sismo, mientras que un restaurante de comida rápida en Bogo sufrió graves daños.

"Sentimos el temblor en la estación, fue muy fuerte. Vimos nuestro casillero moviéndose de un lado a otro. Nos mareamos un poco, pero todos estamos bien", dijo Joey Leeguid, un bombero de San Fernando.

Los terremotos son frecuentes en Filipinas, situada en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón hasta el sudeste asiático y atraviesa la cuenca del océano homónimo.