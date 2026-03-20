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Armada francesa intercepta petrolero ruso sospechoso de navegar bajo pabellón falso
La Armada francesa interceptó este viernes el buque Deyna perteneciente a la flota fantasma rusa, según informó el presidente francés, Emmanuel Macron.
La Armada francesa interceptó este viernes el buque Deyna perteneciente a la flota fantasma rusa, según informó el presidente francés, Emmanuel Macron, en una publicación en la red social X.
Fuentes locales informaron a Reuters de que la Armada francesa abordó el petrolero con bandera de Mozambique en el Mediterráneo occidental después de que se sospechara que el buque, que zarpó del puerto ruso de Murmansk, navegaba bajo pabellón falso.
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La operación se llevó a cabo con aliados británicos, según informó la prefectura mediterránea francesa.
"Estos barcos, que eluden las sanciones internacionales y violan el derecho marítimo, son especuladores de la guerra. Buscan obtener beneficios y financiar el esfuerzo bélico de Rusia", escribió Macron.