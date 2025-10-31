Zelenski pide sancionar a más de 400 buques de la “flota en la sombra” de Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha señalado este viernes que hay al menos unos 400 buques de la supuesta 'flota en la sombra' que Rusia utiliza para sortear las sanciones internacionales sin penalizar y ha instado a sus socios a que apunten hacia ellos para seguir dañando la financiación rusa de la guerra.

Zelenski ha cifrado en unos 1,500 los buques de este tipo que dispone Rusia, de los cuales 610 ya han sido sujetos a sanciones. "Trabajan para la guerra", ha denunciado el presidente ucraniano en una rueda de prensa, informa Ukrinform.

De esos más de 400 buques que continúan operando sin restricciones, Zelenski estima que unos 340 "son clave" y 65 "son esenciales". "Esto es lo que aún necesitamos sancionar", ha dicho.

Las últimas sanciones de Estados Unidos, además de apuntar hacia las dos principales empresas petrolíferas rusas --Rosneft y Lukoil-- fueron también dirigidas hacia cuatro terminales en China, la petrolera india Nayara Energy, y a casi medio centenar de buques cisterna de esa flota paralela.

Zelenski ha celebrado esta semana que esas sanciones supondrán para Rusia pérdidas anuales de 50,000 millones de dólares. Según nuevas estimaciones presentadas este viernes, el presidente ucraniano cree que Rusia arrastrará el próximo año un déficit de al menos 100,000 millones de dólares y de 130,000 millones de dólares, según evaluaciones "más positivas".